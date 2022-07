Venerdì 15 luglio nuovo appuntamento della rassegna Burattini&Figure a Gambettola (FC). In scena La Bottega Teatrale con lo spettacolo La fame di Arlecchino.

Venerdì 15 luglio la rassegna Burattini&Figure si sposta in Piazza Togliatti a Gambettola dove, alle ore 21:00, sarà in baracca La Bottega Teatrale con La fame di Arlecchino, spettacolo di grande successo che ha girato diversi stati europei e non come Svizzera, Bulgaria, Francia, Polonia, Spagna, Marocco, Messico, El Salvador, Guatemala, Tunisia e Russia: uno spettacolo dedicato alle maschere per affrontare in maniera divertente i personaggi della grande tradizione italiana: La Commedia dell’Arte. Un Arlecchino sempre affamato deve fare i conti con Pantalone, Pulcinella, Colombina, Brighella e Balanzone per riempire la sua pansa sempre voda. Ma di sicuro riuscirà sempre a prendere tante bastonate, come nella classica tradizione del teatro dei burattini.

La rassegna è a cura di Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli e si svolge con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del MiC Ministero della Cultura e dei Comuni aderenti. Burattini e Figure è parte del progetto di rete regionale Burattininrete ER, che unisce tre rassegne estive di Teatro di Figura in Emilia-Romagna da giugno a settembre, per un totale di oltre 100 appuntamenti nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Forlì Cesena.

Il programma della rassegna è disponibile al sito www.teatrodeldrago.it

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono a ingresso gratuito.

Info telefonicamente al 392 6664211 o via mail a burattiniefigure@gmail.com