La Stagione 2022|2023 del Teatro Menotti di Milano

La Stagione 2022|2023 del Teatro Menotti Filippo Perego con 24 titoli tra produzioni e spettacoli ospiti, 7 PRIME NAZIONALI, 4 PRIME MILANESI per oltre 200 alzate di sipario.

La proposta del Teatro Menotti per la stagione 2022/2023 si presenta particolarmente ampia e complessa. Linguaggi, temi, contenuti, esperienze differenti tra incontri, scontri e digressioni per un viaggio lungo la rotta ancora accidentata, ma obbligata di un ritorno a quella “straordinaria” normalità che appartiene al nostro lavoro. Non ripartenza, ma riconquista di quel ruolo, mai perduto, ma sospeso e limitato, che il teatro deve conservare ed alimentare in quel suo continuo oscillare tra il tempo da misurare e lo spazio da abitare, la provocazione sul presente, lo sguardo verso il futuro, la memoria del passato.

Il Teatro Menotti in questa lunga stagione 22/23 prova a farsi contenitore emblematico di tutto questo, nella necessità di offrire finalmente al nostro pubblico e a noi stessi le tante occasioni annullate, i progetti non portati a termine, quelli non ancora pensati. E così abbiamo fatto, alzando l’asticella delle possibilità, cercando modalità e partner per costruire la sostenibilità di un progetto molto ambizioso, ma urgente e inderogabile proprio “ora”. Il tempo del teatro.

Emilio Russo

Tempo di teatro per Peter Stein ancora alle prese con il teatro della “minaccia” di Harold Pinter, di cui dirigerà IL COMPLEANNO per una nostra produzione che ha raccolto adesioni importanti come il TEATRO STABILE DEL VENETO e VIOLA PRODUZIONI di Roma. Lo spettacolo che debutterà in Prima Nazionale al Teatro Menotti sarà impegnato in una lunga tournée nei maggiori teatri italiani.

Tempo di teatro per un’altra prima nazionale, ovvero la versione essenziale e originale de IL GIARDINO DEI CILIEGI di ANTON CECHOV per la regia di Rosario Lisma anche interprete assieme a un cast di qualità, spessore e sensibilità. Il nostro progetto del “giardino” è realizzato in co-produzione con Teatro Nazionale di Genova e Viola Produzioni.

Tempo di teatro totale con compagnie internazionali che miscelano linguaggi ed emozioni per spettacoli di impatto visivo e poetico per un “cartellone” nel cartellone con la visionarietà di NoGRAVITY e il loro nuovissimo EXODUS, l’intensa delicatezza di BIANCO SU BIANCO di Daniele Finzi Pasca, la novità in prima nazionale di HOKUSPOKUS degli incredibili Familie Floez, il talento e la comicità del più grande clown del mondo, ovvero David Larible che ritorna al Menotti, ancora in prima nazionale, con IL DESTINO DI CLOWN, la magia circense e contemporanea di Cirko Vertigo e BlucinQue .

Tempo di teatro con un percorso nella drammaturgia contemporanea che incrocia autori di nazionalità diverse, ma con il comune denominatore della capacità di decifrare il tempo presente, i disagi e le miserie umane, come Pascal Rambert e il suo SORELLE, sull’impossibilità dei rapporti familiari, oppure il lancinante e grottesco ritratto di JACKIE del premio Nobel Elfriede Jelinek e la versione teatrale del capolavoro di Stephen King MISERY, firmato dallo sceneggiatore dell’omonimo film, il pluripremiato William Goldman (premio oscar per Butch Cassidy). Ancora storie contemporanee come quelle di METTICI LA MANO di Maurizio De Giovanni, spin-off firmato dallo stesso autore della fortunata serie letteraria e televisiva del Commissario Ricciardi, di POSSIAMO SALVARE IL MONDO PRIMA DI CENA, versione autorizzata dall’autore dell’omonimo romanzo ambientalista best-seller di Jonathan Safran Foer per finire con VARIAZIONI ENIGMATICHE di Eric Emmanuel Schmitt interpretato dall’immenso Glauco Mauri.

Ma è anche tempo di teatro per rendere omaggio a due tra le voci più alte degli ultimi cinquanta anni come Giorgio Gaber e Pier Paolo Pasolini. Del primo ricorre il ventennale della sua insopportabile scomparsa e in accordo con la Fondazione Giorgio Gaber presenteremo due spettacoli del suo Teatro Canzone. La ripresa per il terzo anno consecutivo di FAR FINTA DI ESSERE SANI, (spettacolo vincitore del Premio Franco Enriquez 2022) anche in tournée nazionale e la novità (maggio 2023) LIBERTÀ OBBLIGATORIA, forse il testo di Gaber Luporini più attuale e urgente. Del secondo ricorre il centenario della nascita, che il Teatro Menotti celebra con una proposta articolata che prevede lo spettacolo CORPO ERETICO di e con Marco Baliani ed ALÌ DAGLI OCCHI AZZURRI, narrazione tra parola, musica e danza del suo straordinario poema profetico, oltre una serie di attività collaterali sulla figura e l’opera pasoliniana.

Tempo di teatro e tempo di musica per COSÌ FAN TUTTE di Mozart che Mario Tronco dell’Orchestra di Piazza Vittorio ha riscritto per le EBBANESIS, un duo al femminile dal talento canoro e attoriale straordinario che incarnerà tutti i personaggi dell’opera. Lo spettacolo è una nostra produzione in collaborazione con Teatro Nest e sarà impegnato in tour nazionale.

Tempo di teatro e tempo di ritorno al Teatro Menotti per SAVERIO LA RUINA che ha scelto Milano per il debutto nazionale del suo nuovissimo VIA DEL POPOLO e per la straordinaria LINA SASTRI e la sua narrazione passionale e intensa di MADDALENA, tratta da Fuochi, il capolavoro della Yourcenar.

PROGRAMMA

La Via dei Narratori – C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere, via Fabio Massimo, 19

12 settembre | Omar Pedrini Quando siete felici fateci caso

13 settembre | Ulderico Pesce Petrolio

14 settembre | Ulderico Pesce Moro: i 55 giorni che cambiarono l’Italia

15 settembre | Saverio La Ruina Italianesi

16 settembre | Saverio La Ruina Masculu e fiammina

17 settembre | Mascherenere Africa racconta

18 settembre | Moni Ovadia Laudato si

19 settembre | Livia Grossi Nonostante voi. Storie di Donne Coraggio

20 settembre | Paolo Rossi Recital

Rogoredo Sottosopra – Santa Giulia

Dal 23 settembre al 2 ottobre, spettacoli di Circo contemporaneo, Musica e Teatro

23 settembre | Omar Pedrini, trio elettroacustico Dai Timoria ad oggi

24 settembre | Sacchi di sabbia – Sandokan

25 settembre | Sacchi di sabbia – 7 contro Tebe

27 settembre | Possiamo salvare il mondo prima di cena

30 settembre | Paolo Rossi Per un futuro immenso repertorio

1° ottobre | Shakespeare in 90 minuti

2 ottobre | Shakespeare in 90 minuti

Tutti i giorni spettacoli di Circo contemporaneo internazionale

Laboratori gratuiti

Laboratorio di Teatro a cura di Emilio Russo dal 26 al 30 settembre – Rogoredo Santa Giulia

Laboratorio di Teatro ombre a cura di Controluce 3-4 e 10-11 settembre – Ex Docce di Rogoredo

Laboratorio di musica rap a cura di Francesco Carlo, in arte Kento dal 19 al 23 settembre – C.I.Q.

Laboratorio di musica corale a cura dell’Associazione Elikya dal 7-10 /14-17/ 21-24 settembre con restituzione laboratorio – C.I.Q.

Menotti inside-out 2022/2023

Occasioni di incontro per nuovi spazi e visioni tra centro e periferia per la ricerca di pubblici di vicinato tra creatività di confine, sostenibilità sociali e ambientali

La situazione contingente ha reso necessario un ripensamento e una diversificazione non solo dell’offerta culturale, ma anche del ruolo stesso delle organizzazioni, in particolare dei Teatri, che si trovano a dover ri-costruire e consolidare il loro ruolo sociale all’interno di un tessuto oggi particolarmente indebolito dall’emergenza sociosanitaria. Il Teatro diventa protagonista del cambiamento, connettore sociale, responsabile di ricucire ferite e restituire fiducia anche riconfermandosi al centro di una rete di relazioni di soggetti, oltrepassando i propri limiti fisici, con uno sguardo sulle comunità limitrofe e attigue, attivando la propria capacità di “incidere” e “decentrare” allo stesso tempo. Uno spazio (ristrutturato) che si rinnova e si consolida, aprendo le proprie porte, attirando nuovi pubblici e che si muove verso contesti territoriali nuovi, grazie al supporto di diversi attori sociali. Un movimento che vedrà il realizzarsi di numerose attività culturali ad alto valore sociale, con l’obiettivo di parlare nuovi linguaggi per permettere alle persone di avvicinarsi o ri-avvicinarsi al Teatro e alla sua dimensione dal vivo, costruendo un percorso inside-out. Uno nuovo spazio sempre aperto, nuove funzioni tra cui quella di primo co-working teatrale a Milano, una rete di quartiere con al centro il Teatro che valorizzi il sistema dei servizi duramente colpiti dalla pandemia, che crei nuovi palcoscenici inediti, che intercetti nuove forme di espressione artistica, grazie a una programmazione moltiplicata e sfaccettata lungo la direttrice della periferia sud-est, grazie alla realizzazione di attività diurne e ad un premio per giovani compagnie emergenti dedicato al tema dell’interculturalità, oltre a spettacoli offerti ad un potenziale nuovo pubblico per il Menotti Teatro Filippo Perego, con un’attenzione particolare al tema dei linguaggi innovativi.

Menotti inside-out, un movimento culturale, il teatro al centro della ripartenza per il bene collettivo.

La proposta Menotti inside-out percorre direttrici all’apparenza parallele, ma assolutamente convergenti. Differenti e coordinate azioni lungo un’unica linea progettuale per costruire nuovi modelli di operatività e nuovi scenari tesi a consolidare nel breve e nel lungo periodo un ruolo rinnovato del nostro fare e pensare teatro, che riesca a miscelare le caratteristiche e la mission della funzione pubblica con nuove esigenze connesse all’intercettazione di nuovi target, ma anche al recupero e al consolidamento di un pubblico già esistente. Un pubblico che, oggi, a seguito dell’emergenza sociosanitaria, sta modificando le proprie abitudini di frequentazione e partecipazione agli eventi culturali, sia in termini di mere dinamiche legate all’accesso, al coinvolgimento promozionale e all’informazione, sia per quello che riguarda la qualità e la tipologia della domanda di spettacoli ed eventi. Menotti inside-out per una città che cambia, sempre meno centripeta, sempre meno disposta ad accettare il consueto. Il progetto quindi si interroga sull’offerta e l’attrattività del programma e dei servizi teatrali, sulla sua capacità di creare rete e fili conduttori all’interno del proprio quartiere di riferimento e delle zone ad esso limitrofe, sulla progettualità interculturale.

STAGIONE 2022 | 2023

BIGLIETTERIA

CAMPAGNA ABBONAMENTI

PREZZI

Intero – 33.00 € + 2.00 € prevendita

Ridotto over 65/under 14 – 15.00 € + 1.50 € prevendita

ABBONAMENTO MENOTTI CARD

4 ingressi: €50,00

TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano – tel. 0282873611 – biglietteria@teatromenotti.org

ORARI BIGLIETTERIA

Dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 19.00

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

Acquisti online

Con carta di credito su www.teatromenotti.org

ORARI SPETTACOLI

Dal martedì al sabato ore 20

Domenica ore 16.30

Lunedì riposo