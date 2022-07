Sabato 30 luglio alle 21.30 presso la Cascina delle Vallere andrà in scena lo spettacolo “Monologo di donna con Salsiccia”, di e con Giulia Cerruti. Appuntamento del festival estivo Summerland Fest, curato da Santibriganti Teatro a Moncalieri. Il Summerland Fest è un elemento di punta del cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience che si svolge tra le location più qualificate della città come Giardino delle Rose, Parco delle Vallere, Fonderie Limone, chiese e borgate moncalieresi.

Monologo di donna con salsiccia è uno spettacolo tragicomico con un titolo fuorviante. Questo spettacolo non parla di salsicce ma di Morte. Un tema visto e rivisto, quello della Morte, anche sgradevole, che però non passa mai di moda. Come i mocassini. Se questo spettacolo si chiamasse Monologo di donna che parla per quarantacinque minuti di morte nessuno andrebbe a vederlo.

Un delirio tragicomico che parte dal nulla, come tutti i pensieri catastrofici che balenano all’improvviso e senza motivo mentre sei impegnato in mille altre attività. Ho comprato lo yogurt? Mi sta meglio il blu o il verde? E se morissi domani? Domande che ognuno di noi si fa. Che l’umanità si fa dall’inizio della storia. Nulla di originale. L’autrice indaga la sua paura esaminando il proprio rapporto con la Morte dal momento della sua scoperta all’asilo, fino all’età adulta, attraverso traumi infantili paradossali e rapporti familiari surreali, al limite della caricatura. Ciò che c’è di originale in questo spettacolo è una madre che adora i funerali, una ninnananna che fa rimpiangere ai bambini di essere nati, un’attrice che per affrontare il palcoscenico e il giudizio del pubblico si veste con un pigiama a forma di maiale. Un Porco che aspetta il momento di finire al macello e ammazza l’attesa parlando con gli spettatori, cercando conforto con telefonate ai suoi cari ben poco rassicuranti e in improbabili tutorial di YouTube su come affrontare l’ansia. La protagonista prende in giro se stessa per non riuscire ad uscire da questo tunnel di pensieri e di domande sulla morte che fanno parte dell’essenza stessa dell’uomo, e lo fa con il distacco che solo l’ironia permette.

Si ricorda inoltre che gli appuntamenti di Summerland Fest di Santibriganti Teatro proseguiranno fino al 2 settembre, al Giardino delle Rose e alla Cascina delle Vallere di Moncalieri. Spettacoli, concerti e matinée per i bambini allieteranno l’estate moncalierese. Gli eventi serali alterneranno teatro, musica, danze tradizionali, comicità e spettacoli di magia.

“L’estate è iniziata e i moncalieresi e non solo tornano a incontrarsi a Cascina Le Vallere e al Giardino delle Rose per seguire le proposte teatrali contenute nel grande cartellone culturale Moncalieri Summer Experience. Ringrazio Santibriganti che già nel 2021 ci ha deliziato con la rassegna estiva Corte Palestro, confortata da un grande successo di pubblico – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Ci auguriamo che gli appuntamenti di Summerland Fest generino nel pubblico, come dev’essere, il piacere e la ricchezza di fruire la bellezza, l’arte e la cultura di cui il genio umano è capace, riavvicinandoci a una dimensione di comunità e di piacere di fare e crescere insieme”.

Summerland Fest a Moncalieri

Sabato 30 luglio ore 21.30

Monologo di donna con Salsiccia

di e con Giulia Cerruti

compagnia Crack24

con il sostegno di Santibriganti Teatro e Teatranza Artedrama

scenografia Elena Massola

Biglietti 8 euro interi / 6 euro ridotti

Cascina delle Vallere, Corso Trieste 98 – Moncalieri (TO)

Santibriganti Teatro

+39.011.645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

organizzazione@santibriganti.it • www.santibriganti.it