Rock in Roma, i Litfiba in concerto per l’Ultimo girone

Tutto pronto per l’imperdibile concerto dei Litfiba che sbarcano al Rock in Roma, stasera, lunedì 18 luglio sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle: Piero Pelù e Ghigo Renzulli fanno tappa nella Capitale con l’Ultimo Girone, tour di addio che celebra i 40 (+2) anni di storia della rock band più longeva e innovativa del panorama italiano. A dividere il palco con le inimitabili voce e la chitarra della formazione originaria, le due anime dei Litfiba, ci saranno Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso.

Il concerto, attesissimo dai fans della band fiorentina, arriva dopo la tappa di pochi mesi all’Atlantico e si preannuncia esplosiva: Piero Pelù e Ghigo Renzulli proporranno i più amati brani della carriera della band che ha fatto la storia del rock italiano, da Tex a El Diablo, da Proibito a Fata Morgana, da Lulù e Marlene a Cangaceiro e renderanno omaggio agli amici scomparsi che hanno condiviso con loro parte della loro carriera, come Ringo De Palma, batterista della formazione originale, scomparso nel 1990 e Candelo Cabezas, percussionista scomparso nel 1997.

Era il 1980, quando in Via de’ Bardi a Firenze, nascevano i Litfiba, il cui nome è l’acronimo telex che unisce: LIT (L’Italia) FI (Firenze) BA (Via de’Bardi). La formazione originale del gruppo conta Piero Pelù alla voce, Federico “Ghigo” Renzulli alla chitarra, Antonio Aiazzi alle tastiere, Francesco Calamai alla batteria e Gianni Maroccolo al basso e propone un inaspettato post-punk ricco di sfumature dark-wave consacrato nel 1985 da Desaparecido, primo album ufficiale di canzoni, di stile Etno-Wave, primo della trilogia dedicata alle vittime del potere, accolto con entusiasmo dalla critica.

Nel corso degli anni, fra memorabili tournée e live nazionali e internazionali, i Litfiba si confermano protagonisti della scena del rock cantato italiano conquistando la critica e il pubblico con oltre 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo.

La storia della band fiorentina, irriverente e provocatoria, si intreccia sempre alle loro posizioni politiche e alla storia del nostro Paese, sempre fortemente connotata dall’impegno sociale, di lotta per la difesa dei diritti civili e sociali per le battaglie ambientali. Nel 1999 arriva la tenuta crisi artistica fra Piero Pelù e Ghigo Renzulli che dividono le loro strade: Pelù intraprende una carriera da solista e i Litfiba si reinventano in diverse nuove formazioni. E adesso, dopo tanti anni Pelùe e Renzulli sono pronti a regalare ancora emozioni ed energia ai loro irriducibili fans nella tappa romana dell’oro ultimo esaltante tour d’addio. Special questa della serata, Ministri, apertura dei cancelli alle ore 19:00, inizio del concerto ore 21:45. Info e dettagli su rockinroma.

Fabiana Raponi