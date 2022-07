Roma Fringe Festival 2022, Lady Grey è il migliore spettacolo

Si conclude la decima edizione del Roma Fringe Festival 2022: ecco tutti i vincitori della rassegna

Miglior Spettacolo: LADY GREY

Miglior Regia: Marco De Rossi per VARIABILI

Miglior Drammaturgia: Fabio Manniti per TOSKA

Miglior Attrice: Alice Giroldini per LADY GREY

Miglior Attore: Lorenzo Terenzi per VOMITO

Speciale Off: HOME RUN

Spirito Fringe: LE REGOLE DEL GIUOCO DEL TENNIS

Premio della Stampa: LADY GREY

Premio Alessandro Fersen per la ricerca e l’innovazione: VARIABILI

Lo spettacolo Lady Grey si aggiudica l’accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival. Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023.

.

Congratulazioni a tutti i vincitori dei premi di categoria. Un applauso va però a tutti i progetti che sono andati in scena quest’anno al Roma Fringe Festival 2022.

Un doveroso ringraziamento ai 12 giurati di Zona Indipendente che hanno lavorato senza sosta in questi giorni analizzando tutti gli spettacoli in concorso.

Un grazie speciale ai giornalisti che hanno seguito con passione tutte le serate del Roma Fringe Festival e a coloro che hanno fatto parte della giuria della finale. Grazie a Katia Ippaso presidente della giuria della stampa e a tutti i colleghi che che hanno partecipato delle testate: Brainstorming, Quarta Parete, Teatro E Critica, Modulazioni Temporali, Giornale Dello Spettacolo, Globalist, Fermata Spettacolo, Persinsala, Kirolandia, Sul Palco, Artistandbands, Pac, Il Foyer, Culturamente.

Grazie a Manuela Kustermann, Marco Ciuti, Raffaella Azim, Italo Moscati, Valentino Orfeo, Pierpaolo Sepe, Pasquale Pesce.