Steve Hackett con “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights”

PREVENDITE APERTE SU VIVATICKET E TICKETONE

Reduce dal suo tour solista di maggior successo, Seconds out + more, il leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, annuncia un nuovo spettacolo, Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights, che farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna il 14 novembre 2022.

La nuova tournée segna il 50esimo anniversario del magnifico Foxtrot del 1972, album che mise i Genesis al centro della scena rock britannica. Hackett si unì ai Genesis nel 1971 e fece il suo debutto in Nursery Cryme. L’album raggiunse un successo maggiore in Europa rispetto alla Gran Bretagna. Dopo molti tour, incoraggiati dai riscontri del pubblico, i Genesis furono incoraggiati a sperimentare composizioni sempre più lunghe e svilupparono la loro capacità di introdurre racconti forti. Questo, a sua volta, diede a Peter Gabriel una maggior opportunità di assecondare la teatralità, aumentando così il profilo della band. Ora Steve porterà in Europa “Foxtrot at Fifty” per una serie di entusiasmanti date, dopo l’enorme successo del tour in Gran Bretagna. “Credo che Foxtrot sia stato allora una magnifica conquista per i Genesis”, ha dichiarato Steve Hackett, “Credo che non ci sia nemmeno una traccia debole nell’album, hanno tutte i loro punti di forza e sono impaziente di poter suonare dal vivo l’intero album”.

Sul palco Steve Hackett sarà accompagnato da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods), alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson), al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford), al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings), alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy).

PREZZI BIGLIETTI:

Prima platea € 80,50 – Seconda platea € 63,25 – Balconata e palchi € 51,75

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è chiusa per la pausa estiva e riaprirà il 5 settembre rispettando il seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).