Teatro Valle Franca Valeri, Strade de Roma

Mercoledì 6 e giovedì 7 luglio (ore 19.30) nel foyer del Teatro Valle appuntamento con una ricca galleria di storie, personaggi e versi della poesia romanesca di Strade de Roma, per un reading dedicato ai poeti in vernacolo dai più noti ai meno noti, da Belli a Zanazzo, da Jandolo a Trilussa, da Pascarella a Fabrizi.

Poesia, politica, storia e filosofia di vita si intrecciano in un percorso tra le vie e i versi di Roma ideato da Graziano Graziani, che si materializzerà nella mappa animata e interattiva di Giacomo Calderoni e prenderà voce attraverso un racconto che rintraccia poeti, strofe e strade della città nell’interpretazione di Francesca Astrei, Flavio Francucci e Giulia Trippetta.

Un attraversamento dei luoghi raccontati nelle poesie in dialetto e della toponomastica dedicata ai poeti di Roma che chiude idealmente la mostra allestita fino al 25 giugno nel foyer del Teatro Valle, Roma: immagini di città, e riconnette i tanti progetti che il Teatro di Roma ha disegnato nel lungo percorso riservato alla capitale in occasione delle celebrazioni dei suoi 150 anni, e per riscoprire la poesia nella sua dimensione orale, vero anello di congiunzione tra il verso e la scena teatrale.

Un’occasione speciale per passeggiare allegoricamente tra le strade di Roma che parlano dei personaggi e degli artisti che l’hanno attraversata e raccontata. Tra queste, una serie di vie e targhe ricordano quei poeti che hanno messo in versi la lingua del suo popolo: Piazza Belli, Piazza Trilussa e via Pascarella sono solo alcune delle strade intitolate ai poeti vernacolari della città, segnatamente concentrate nel tredicesimo rione, Trastevere, quello più legato all’identità popolare; ma anche nel centro, tra il Teatro Valle e il Teatro Argentina, tra il Ghetto e l’Isola Tiberina, sono tante le tracce che ricordano i poeti di Roma. Strade de Roma si addentra tra le vie del centro, passando per la casa natale del più grande dei poeti romani in lingua, Giuseppe Gioachino Belli, racconta luoghi e storie di Roma alternando aneddoti e letture di poesie, dal Meo Patacca di Berneri alla passatella di Zanazzo, dalle invenzioni giudaico-romanesche di Del Monte alla passione culinaria di Aldo Fabrizi, fino ai versi struggenti di una giovane e sfortunata poetessa bambina a cui venne attribuito il premio per la bontà, Raffaella La Crociera.

Teatro Valle Franca Valeri

Il 6 e 7 luglio 2022 a Roma

STRADE DE ROMA

selezione dei testi a cura di Graziano Graziani

con Francesca Astrei, Flavio Francucci, Giulia Trippetta

visual di Giacomo Calderoni

Poesie di

Anonimo romano | Giuseppe Gioachino Belli | Giuseppe Berneri | Crescenzo Del Monte

Aldo Fabrizi | Augusto Jandolo | Raffaella La Crociera | Cesare Pascarella | Pasquino | Trilussa | Giggi Zanazzo

Rioni:

VI – Parione | VII – Regola | VIII – Sant’Eustachio | X – Campitelli | XI – Sant’Angelo

XII – Ripa | XIII – Trastevere | XX – Testaccio

Iniziativa inserita nell’ambito della mostra ROMA: IMMAGINI DI CITTA’ allestita al Teatro Valle

Un progetto di Teatro di Roma – Teatro Nazionale

a cura di Graziano Graziani

realizzato in collaborazione con Dominio Pubblico

orari mercoledì 6 e giovedì 7 luglio alle ore 19.30 presso il foyer del Teatro Valle

ingresso libero _ prenotazione consigliata a community@teatrodiroma.net

