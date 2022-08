“Canzoni d’Amore tra Racconti di guerra” nell’Anfiteatro Romano di Alba Fucens con il poliedrico attore Patrizio Pelizzi

L’attore di teatro, tv e cinema Patrizio Pelizzi

che vedremo in autunno nel cast del film del Maestro Pupi Avati “Dante”, con

Sergio Castellitto e Alessandro Haber, sarà tra i protagonisti in scena nello

spettacolo musicale/teatrale “Canzoni d’Amore tra Racconti di Guerra”, con

la regia di Antonio Pellegrini.

Sarà uno spettacolo elegante, poetico e unico nel suo genere, dove musicisti e

attori, alternandosi sul palco, si mettono al servizio della musica e dei versi, fino

a fondersi tra loro, così come la guerra e l’amore che da sempre si fondono nelle

storie… Di ieri…Di oggi…E di domani!!

Il °IV appuntamento estivo dell’Associazione culturale ” Teatro Alba OFF

Limits”, organizzata dalla compagnia “Teatranti Tra Tanti” con la

coadiuvazione della Project Manager Cinzia Pace, che si terrà in Abruzzo dal

giorno 11 al 16 agosto, porterà in scena “Canzoni d’Amore tra Racconti di

guerra” il giorno 13 agosto 2022 alle ore 21:00 presso lo storico Anfiteatro

romano di Alba Fucens con il Patrocinio del Comune di Massa d’Albe in

provincia dell’Aquila, vedrà protagonisti Claudia Gabriella Fatato, Patrizio

Pelizzi, Arianna Bigazzi, Francesco Di Girolamo, Alessandro Sbrolli,

Giovanni Ieie, Tonino Ieie.

L’Associazione Teatranti Tra Tanti – TTT viene fondata nel 2008, con il

preciso scopo di sviluppare e produrre nuove forme innovative di teatro.

L’associazione nasce a Massa d’Albe in provincia dell’Aquila, Comune della

Marsica, nel centro del parco naturale Velino-Sirente, a cui è destinata

l’amministrazione del sito archeologico romano di Alba Fucens.

Direttori artistici Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini.

ALBA OFF 2022:

Anfiteatro romano di Alba Fucens

Prevendita: iTicket

INFO: 366/6555303 – teatroffavezzano@gmail.com