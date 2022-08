Castel Sant’Angelo, Miss Lala al Circo Fernando

Sarà in scena il 30 e 31 agosto (h. 19 – 20,15 – 21,30) presso la Sala delle Colonne di Castel Sant’Angelo, nell’ambito della rassegna “sotto l’Angelo di Castello: danza, musica, spettacolo”, lo spettacolo MISS LALA AL CIRCO FERNANDO / live music, con Marigia Maggipinto, musica dal vivo Laura Masotto, ideazione e regia Chiara Frigo, drammaturgia Riccardo de Torrebruna, cura del progetto Nicoletta Scrivo, produzione Zebra Cultural Zoo; con il sostegno di CSC Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa, Teatro di Dioniso, Anghiari Dance Hub, BluCinque/Nice. Il progetto è realizzato con il contributo di ResiDance XL – luoghi e progetti di residenza per creazioni coreografiche azione della Rete Anticorpi XL – Network Giovane Danza D’autore coordinata da L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino.

Miss Lala al Circo Fernando / live music è una performance che vede come protagonista Marigia Maggipinto, storica interprete della compagnia del Tanztheater di Wuppertal. Lo chapiteau di Miss Lala è una dimora accogliente, in cui gli ospiti sono seduti attorno a un tavolo imbandito di foto e di scritti: un archivio vivente dal quale attingere frammenti, memorie, e altre suggestioni. In base alla scelta istintiva delle persone, Marigia compone un racconto in tempo reale, in cui riemerge la sua danza. Lei si fa corpo e parola per assecondare le scelte degli spettatori, pronta a improvvisare di nuovo sulle corde sottili della memoria. “Sotto l’Angelo di Castello: danza, musica, spettacolo” è la rassegna voluta dalla Direzione Musei Statali della Città di Roma e il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo, diretti da Mariastella Margozzi: Il progetto culturale è stato curato e organizzato, per conto della Direzione Musei Statali della città di Roma, da Anna Selvi.

Info e biglietti http://www.gebart.it/musei/museo-nazionale-di-castel-santangelo

l’ingresso agli spettacoli è consentito ai visitatori fino ad esaurimento dei posti disponibili ed è incluso nel costo del biglietto del Museo richiedendo, al momento dell’acquisto, la formula “museo+spettacolo”

È possibile acquistare i biglietti sia online al sito http://www.gebart.it/musei/museo-nazionale-di-castel-santangelo, che tramite call center Ticketone allo 06/32810 o direttamente al botteghino del Museo

Intero € 12

Ridotto € 2 per i cittadini europei tra i 18 ed i 25 anni

gratuità di legge

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo – Roma Lungotevere Castello, 50

