Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, Tony Canto & Ferruccio Spinetti

Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colossseo, presenta, lunedì 29 agosto, Tony Canto & Ferruccio Spinetti in Casa Do Canto. Un duo di fuoriclasse, Tony Canto, voce e chitarra e Ferruccio Spinetti, contrabbasso, propone un concerto minimalista.In un contesto di Jazz cantautorale, il duo propone un repertorio variegato di brani tratti dagli ultimi due album di Tony Canto (“Moltiplicato” e “Casa Do Canto” entrambi pubblicati in Brasile per la Dubas Musica), altri composti da Ferruccio Spinetti, insieme ad alcune Cover, rivisitate con il loro inconfondibile sound. Casa Do Canto è un concerto plastico, sinuoso e dinamico, un linguaggio fl­uido che trasuda verità. La “casa” di Tony Canto è “una casa di incontri artistici e scambi umani. Una casa con le porte aperte, in cui entra lo scirocco della Sicilia a portare il profumo di caffè brasiliano”. Quindi questa “casa” è pronta ad ospitare eventualmente anche altri artisti nazionali e internazionali, che nei concerti potrebbero fare “visita” al Duo Canto/Spinetti.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

