Estate con grandi attori – Varese

Comune di Varese – Paul & Shark Yachting

presentano

Estate con grandi attori

Ai Giardini Estensi la rassegna dedicata al teatro di prosa

Terzo e ultimo appuntamento lunedì 5 settembre con Giulia Lazzarini

Chiude la rassegna Estate con grandi attori, tre spettacoli dedicati al teatro di

prosa, per portare a Varese, sul palco dei Giardini Estensi, i grandi interpreti

della scena nazionale. Dopo Luca Zingaretti e Fabrizio Gifuni, Giulia

Lazzarini è la protagonista dell’ultimo appuntamento che si terrà all'interno della

tensostruttura nel cuore del parco cittadino, per la rassegna di teatro sotto le

stelle. La grande attrice amata da Giorgio Strehler interpreterà Muri. Prima e

dopo Basaglia, scritto e diretto da Renato Sarti.

La programmazione artistica e organizzativa della rassegna varesina è

realizzata dal Comune di Varese-Cultura, grazie alla collaborazione con il

direttore del Teatro Elfo Puccini di Milano, Fiorenzo Grassi.

Lunedì 5 settembre, sempre alle ore 21.30, terzo e ultimo appuntamento con

Muri. Prima e dopo Basaglia, scritto e diretto da Renato Sarti e interpretato da

Giulia Lazzarini, una delle più grandi Signore del nostro panorama teatrale.

Scritto in base alle testimonianze di alcune infermiere, e su tutte quella di

Mariuccia Giacomini, Muri racconta della vita in manicomio prima e dopo la

rivoluzione voluta da Franco Basaglia.

Lo spettacolo, pluripremiato, è stato insignito tra gli altri del Premio Le

Maschere del Teatro Italiano a Giulia Lazzarini come miglior interprete

di monologo 2015.

Camicie di forza, sporcizia, ricorso massiccio a docce fredde, psicofarmaci,

pestaggi, elettroshock. Lobotomia. Questo era il manicomio prima dell’arrivo di

Franco Basaglia: una sorta di lager, in cui veniva perpetrata ogni tipo di

coercizione. Con il suo intervento, il dialogo e il rispetto presero il posto della

violenza, all’insegna della comprensione e della condivisione della umana

sofferenza. La protagonista riflette sulla sua esperienza trentennale di infermiera

e lo fa con una nostalgia particolare, quella del poeta, con la lucidità di chi si

rende conto che la straordinaria spinta di mutamento di quegli anni col tempo si

è affievolita e rischia di finire inghiottita dall’indifferenza generale. La legge

Basaglia rappresenta uno dei punti più alti della storia della nostra democrazia.

È stata una delle grandi conquiste di carattere sociale, umano e civile del nostro

Paese.

ESTATE CON I GRANDI ATTORI

Tensostruttura dei Giardini Estensi – Via Sacco 5 – Varese – ore 21.30

Lunedì 5 settembre – MURI Prima e dopo Basaglia

con Giulia Lazzarini

testo e regia Renato Sarti

produzione Teatro della Cooperativa

in coproduzione con Mittelfest

con il sostegno di Regione Lombardia – progetto Next 2010

con il sostegno della Provincia di Trieste

PREVENDITA DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI:

Multisala Impero Varese, via Giuseppe Bernascone 13 – Varese

tutti i giorni dalle 16.30 alle 21.30,

chiamando il numero 0332 284004, o sul sito multisalaimpero.com.

BIGLIETTI:

– Intero 25 €

– Ridotto 18 € (under 18, studenti under 26, over 65)

– Abbonamenti: Intero 65 € – Ridotto 48.75 €

Informazioni: www.comune.varese.it.