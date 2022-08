Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, il programma del weekend

Spazio agli appuntamenti del fine settimana, da giovedì 18 a sabato 20 agosto, ore 21, a Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo: giovedì 18 agosto, Giovanni Tommaso “The Bridge Quartet”. Tributo a Sonny Rollins, venerdì 19 agosto doppio appuntamento con Mike Del Ferro & Max De Aloe Quartet con un Omaggio a Toots Thielemans e sabato 20 agosto spazio a Stefano Di Battista.

Giovedì 18 agosto, Giovanni Tommaso “The Bridge Quartet”. Tributo a Sonny Rollins. Il quartetto rende omaggio a uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz, Sonny Rollins, purtroppo lontano dalle scene per problemi di salute. Giovanni Tommaso ha avuto la fortuna di suonarci insieme e anche di ricevere, per la prima volta ad un musicista italiano, l’ambito riconoscimento “Doctor in Jazz”, la laurea ad honorem consegnata a Rollins, Tommaso e Bobby McFerrin dal prestigioso Berklee College of Music. Giovanni Tommaso fa parte di quella generazione che ha svolto un ruolo determinante nel fissare i tratti fondamentali dell’identità del jazz italiano. Una carriera sconfinata, cominciata alla fine degli anni ‘50 con il Quintetto di Lucca, nel 1971 forma il gruppo “Perigeo” che guida fino al 1977, realizzando cinque album e svolgendo un’intensa attività in tutto il mondo, anche al fianco di prestigiosi gruppi come Weather Report e Mahavishnu Orchestra. Forse nessun altro jazzista italiano vanta collaborazioni tanto prestigiose come quelle con Sonny Rollins, Dexter Gordon, Gil Evans, Max Roach, Chet Baker, Kenny Clarke, John Lewis, Don Byas, Mary Lou Williams, Steve Lacy, Johnny Griffin e molti altri. Ha scritto numerose colonne sonore per il cinema e per la televisione. Importante anche il suo ruolo di educatore, quale direttore delle Clinics estive del Berklee College of Music che si tengono a luglio a Perugia in contemporanea con Umbria Jazz. Ha recentemente scritto il libro, Abbiamo tutti un blues da piangere, un bellissimo viaggio autobiografico nella musica jazz dagli anni ’50 a oggi. Venerdì 19 agosto, un doppio appuntamento, In apertura di serata, Mike Del Ferro & Max De Aloe Quartet con un Omaggio a Toots Thielemans. Il pianista olandese Mike del Ferro e l’armonicista Max De Aloe rendono omaggio al leggendario armonicista Toots Thielemans che questo anno avrebbe compiuto 100 anni (1922-2016). Il concerto include nuovi arrangiamenti di canzoni che Toots amava suonare, oltre a nuove composizioni nello spirito del maestro belga. Mike del Ferro è stato per tanti anni il pianista di Toots con il quale ha suonato spesso in Italia. Si è esibito in tutto il mondo, come solista, band leader e con musicisti del calibro di Jack DeJohnette e Randy Brecker. Max De Aloe è considerato uno tra i più importanti armonicisti jazz europei. Si è esibito con Kurt Rosenwinkel, Adam Nussbaum, Paul Wertico, Bill Carrothers, John Helliwell dei Supertramp, Eliot Zigmund, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu, Michel Godard, Jesper Bodilsen, Enrico Rava, Niklas Winter, Mike Melillo e tantissimi altri. A seguire Pat Senatore B- Day Trio. Da Frank Sinatra a Stan Kenton, Anita O’Day, Cedar Walton e molti altri. Queste sono alcune delle tante collaborazioni di Pat Senatore. Sarà accompagnato da due realtà del jazz italiano, Danilo Blaiotta al piano e Valerio Vantaggio, alla batteria.

Sabato 20 agosto, una serata con protagonista assoluto Stefano Di Battista, in apertura con il suo quartetto presenta Morricone Stories: uno speciale omaggio del sassofonista al compositore e Premio Oscar Ennio Morricone, al quale era legato da una sincera amicizia e da diverse collaborazioni. A seguire ancora Stefano Di Battista New Generation, con il suo quartetto impreziosito dalla presenza di tre giovani talenti, Vittorio Cuculo al sax, Matteo Cutello, alla tromba e Giovanni Cutello al sax.

La musica di Morricone significa esaltazione di tracce melodiche spesso fortemente emozionali, in una trama di armonie intelligenti, ed è esattamente quello che fa il jazz, e ancora di più quello che fa uno come Stefano Di Battista, che con i temi del Maestro gioca come se fossero materia magica, sostanza di quella speciale e misteriosa zona della musica che ci riempie quasi inspiegabilmente l’anima.

La tracklist scelta mostra quanto non sia necessario attingere unicamente ai colossi dell’immaginario cinematografico per entrare nell’universo morriconiano: Stefano ha voluto includere temi marginali, o meglio film marginali oppure dimenticati come Veruschka e Cosa avete fatto a Solange? Un repertorio ancora tutto da scoprire, per ricordare che al di là delle celebrità Morricone di film ne ha fatti più di 500.

Ricercatezze certo, ma molto preziose, con il godimento puro di ascoltare temi conosciuti che diventano perfetti standard jazz, come Metti una sera a cena, swingante e ironica, oppure Il buono, il brutto e il cattivo che si rivela come un duello di improvvisazioni – col sax che prende la parte di quel breve spunto di note che all’origine fu ispirato dal verso del coyote – prima di sciogliersi nell’emozione purissima del Tema di Deborah di C’era una volta in America che è una delle più belle invenzioni di Morricone, alla quale teneva moltissimo perché esprimeva molto bene il suo ideale di melodia, scritta con un esiguo numero di note e con il massimo risultato. Per non dire della delicata rilettura di The mission, con un elegante passaggio dall’oboe originale al sax soprano.

Con una carriera parallela tra l’Italia e la Francia, Stefano Di Battista ha collaborato con grandi nomi del panorama nazionale e internazionale, tra cui Michel Petrucciani, Elvin Jones, Jacky Terrasson, Jimmy Cobb, Richard Bona, Claudio Baglioni, Renato Zero, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Rita Marcotulli, Baptiste Trotignon, Aldo Romano, Michel Benita, Adriano Celentano, Jovanotti, Tiromancino. Importante è anche il sodalizio con la cantante, e moglie, Nicky Nicolai, con la quale ha partecipato più volte al Festival di Sanremo.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

www.jazzimage.it

Accesso gratuito dalle 18,00 alle 21,00 tutti i giorni: EVENTO/SPETTACOLO – LABORATORIO – MOSTRA -INCONTRO

Inizio concerti ore 21,30

Ingresso €5 + consumazione obbligatoria

Ingresso €5 con prenotazione al tavolo per la cena

Info e prenotazioni:

Telefono fisso+39 06 86 78 12 96

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309 E-mail info

E-mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Acquisto biglietti c/o il botteghino della manifestazione