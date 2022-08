Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, Sylvester Ostrowski e Freddie Hendrix/Silvia Barba e Pippo Matino

Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, venerdi 5 e sabato 6 agosto, Sylvester Ostrowski e Freddie Hendrix “The Jazz Brigade”. Sylvester Ostrowski è tra i maggiori esponenti del jazz in Polonia, leader della international band “The Jazz Brigade “composta da Freddie Hendrix, Miki Hayama, Essiet Okon Essiet ed Eric Allen. Vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Darius Brubeck, Freddie Hendrix, Erikah Badu, Wynton Marsalis, Bobby Watson, Deborah Brown, Essiet Okon Essiet, Bobby Few, Wayne Dockery, Keyon Harrold, Newman Taylor Baker, Billy Harper, Bill Salter e moltissimi altri. È direttore artistico di Szczecin Jazz Festival e del MeBa Jazz Festival. A seguire i concerti di Sylvester Ostrowski e Freddie Hendrix “The Jazz Brigade”, sempre il 5 e 6 agosto, Silvia Barba e Pippo Matino “ Bassvoice Project, “Love and Groove” e “Dallaltrapartedellaluna” Omaggio a Lucio Dalla. Da molti anni insieme, Silvia Barba e Pippo Matino portano avanti un percorso che si snoda tra brani originali e la canzone d’autore rivisitata. Spesso accompagnati da alcuni fra i più talentuosi musicisti italiani e non solo, come Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Jorge Bezerra, Antonello Salis, Francesco Bearzatti, Michael Lecoq, Roger Biwandu, in occasione del concerto a Roma per Jazz &Image ospitano il sassofonista Joe La Viola e presentano il loro repertorio in una chiave minimale, percorrendo un viaggio nelle sonorità mediterranee, nelle atmosfere melodiche e ritmiche delle canzoni scelte. Sabato 6 agosto, presenteranno un omaggio a Lucio Dalla.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

