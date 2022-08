Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa, Edoardo Leo in Ti racconto una storia

Edoardo Leo, in ” Ti racconto una storia ( letture serie e semiserie) in versione Summer Edition, con la partecipazione musicale di Jonis Bascir, al Castello di Santa Severa, sabato 6 agosto, sold out, per “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa“, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Questo evento è realizzato in collaborazione con da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Prodotto dalla Stefano Francioni Produzioni e distribuito da Savà-Produzioni Creative.

A grande richiesta, nuova data, sabato 3 settembre alle 21,00, sempre al Castello di Santa Severa

Ti racconto una storia è un reading-spettacolo, con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.

In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo…) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

Info: info@castellodisantasevera.it

Castello di Santa Severa

SS1 Via Aurelia, Km 52,600

Santa Marinella