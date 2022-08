Saint Louis Collage of Music, Jammin’ 2022 – XX edizione

Jammin’ è la rassegna promossa dal Saint Louis College of Music, dedicata ad artisti emergenti e alla scoperta di nuovi talenti in ogni ambito musicale. Giunto alla sua XX edizione, il Festival, con la direzione artistica di Stefano Mastruzzi e Francesca Gregori, nel corso degli ultimi venti anni ha promosso la sperimentazione a livello internazionale e i migliori artisti emergenti italiani, dando spazio alla più variegata offerta musicale di multi-versi sonori. Javier Girotto e Natalio Mangalavite saranno le Special Guest dell’edizione 2022 di Jammin’ , tre serate di concerti – 14 , 15 e 16 settembre – sul palco dell’Auditorium Parco della Musica.

Programma Jammin’ 2022

14 Settembre 2022

Michele Frascà’ presenta “ALMA”

Special Guest Javier Girotto & Natalio Mangalavite

Michele Frascá Chitarra & voce

Sofia Ara Sax&Flutes

Emanuele Guarnieri Piano

Marco Amarelli Basso

Marco Motta Batteria

Lorenzo Gurini Percussioni

Adriana Marinucci Viola

Giulia Anita Bari Violino

Susanna Rubi Garcia Violoncello

Carla Mulas Violino

Il progetto discografico “Alma”, uscito per l’etichetta discografica del Saint Louis “Camilla Records”, è il frutto del lavoro di una “giovane” vita. Michele Frascá, chitarrista e leader della ethno-jazz band romana, inizia a comporre i primi brani dell’album d’esordio all’età di sedici anni. Nel novembre 2022 entra in studio di registrazione con gli arrangiamenti scritti di suo pugno. Scrive per quartetto d’archi una ballata, “Aliz” e “Once”, il brano più jazzistico del progetto. I brani piacciono e hanno la particole attenzione di due giganti del Latin Jazz in Italia: Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Il 14 Novembre il gruppo entra in studio e con la collaborazione attiva di Mangalavite come direttore artistico e Girotto al Sax, nasce “ALMA”.

15 Settembre 2022

Martina Petracca – “Empatia”

Martina Petracca voce

Miriam Petitta chitarra elettrica

Massimiliano Martinelli chitarra acustica

Sara Annecchini tastiera

Laura Candela basso

Ruben Mammano batteria

Empatia vuol dire “entrare nel sentimento”, e cosa può desiderare di più un musicista quando suona di fronte ad un pubblico?

Martina Petracca, in arte Empatia, è una cantautrice romana, classe 2000, che inizia fin da piccola ad appassionarsi alla musica.

Comincia all’età di 9 anni a studiare canto ed in seguito chitarra e pianoforte.

Finito il liceo, si iscrive alla Facoltà di Lettere Moderne presso La Sapienza di Roma e contemporaneamente studia Canto nel dipartimento Jazz del Conservatorio Saint Louis College Of Music.

Comincia a scrivere canzoni fin da adolescente, ispirandosi alle sue letture, ai cantautori italiani e a scene di vita quotidiana che respira nel suo quartiere romano.

Coltiva diverse passioni, tra cui la pittura, la fotografia e una spiccata propensione per l’ambiente.

Beatrice La Sala

Beatrice La Sala voce e chitarra

Andrea Rosatelli basso

Bernardino Ponzani batteria

Beatrice La Sala, classe 1998, si appassiona alla musica da piccola scegliendo la chitarra come suo strumento. Sin dai primi anni del liceo ricerca la possibilità di esprimersi attraverso la musica, inizia così a scrivere e comporre.

Dopo le prime esperienze in band, vola a Roma per intraprendere gli studi al Saint Louis College of Music.

Inizia un’intensa attività di crescita, di esperienza live nei club e di lavoro social; proprio su questi ultimi viene notata da Andrea Rosatelli, che le propone una produzione. Si unisce infine Bernardino Ponzani, alla batteria, donando al progetto un sound nettamente rock.

Da questo connubio artistico il progetto comincia a prendere forma e subito si fa notare per l’originalità e l’energia, diversi marchi si fanno avanti per supportare la produzione, tra cui D’Angelico Ny Guitars e Anatomy of Sound. Di recente viene selezionata come opening del Live Rock Festival di Acquaviva (Siena).

“Voce tagliente, chitarra che sa essere ruvida e passionale, Beatrice La Sala è a suo agio tanto con gli stilemi della black music, quanto con gli echi europei. Un trio solido e ben rodato.” [Live Rock Festival]

Oggi la cantautrice ha il suo primo disco pre-prodotto e pronto ad entrare in studio.

Sils

Silvia Iannacci chitarra, piano e voce

Natascha Giustini chitarra

Andrea Rosatelli basso

Roberto Palladino batteria

Sils, nome d’arte di Silvia Iannacci, è una cantautrice di Terracina, classe ‘96. Sin da piccola mostra una grande propensione all’arte e soprattutto alla musica. Tale passione la spinge verso lo studio della musica e la scrittura. Da sempre si divide su diversi strumenti come la batteria, la chitarra, il pianoforte e la voce.

Sta lavorando al suo primo disco e il primo inedito uscirà a breve.

16 Settembre 2022

Urban Quartet

Gianluca Robustelli Chitarra Giuseppe Sacchi Pianoforte Vincenzo Quirico Contrabbasso Federico Balestra Batteria

Urban Quartet è un gruppo formato da Gianluca Robustelli (chitarra), Giuseppe Sacchi (pianoforte), Vincenzo Quirico (contrabbasso) e Federico Balestra (batteria).

Nato tra l’incontro dei quattro durante le varie jam session romane, la sonorità del gruppo affonda le proprie radici nel jazz mainstream, senza però precludere la porta ad alcun tipo di contaminazione. Il repertorio è composto da standard tratti dal song book americano, original dei grandi maestri del jazz e composizioni originali.

Alessio Mazzei Quintet

Alessio Mazzei chitarra

Emanuele Bono piano

Emanuela Maglione voce

Ludovico Aru contrabbasso

Federico Balestra batteria

Formatosi fra le fila del Saint Louis, il chitarrista Alessio Mazzei si cimenta da subito nella composizione di brani originali affinando pian piano la sua scrittura. Il suo stile parte dal jazz ma si muove decisamente verso altri generi quali rock/pop/progressive, allontanandosi dalla tradizione bebop. Attraverso i suoi brani il compositore dipinge immagini tratte dal suo vissuto e dalle esperienze collezionate in giro per il mondo.

Emanuela Maglione “A” Quintet

Emanuela Maglione voce

Valerio Apuzzo tromba

Emanuele “Manny” Fioretti pianoforte

Vincenzo Quirico contrabbasso

Federico Balestra batteria

“A” Quintet è una formazione composta da giovani musicisti italiani attivi sulla scena romana, nata nel 2021 da un’idea di Emanuela Maglione (voce) e Valerio Apuzzo (tromba). Completano l’organico il pianista Manny Fioretti e la consolidata sezione ritmica costituita da Vincenzo Quirico (contrabbasso) e Federico Balestra (batteria).

Il quintetto spazia dall’interpretazione di ricercati jazz tunes alla poliedricità del jazz contemporaneo, coniugato anche in brani originali a firma individuale e collettiva.

Focus principale del gruppo è senz’altro l’improvvisazione, qui strumento di dialogo declinato nelle sue molteplici forme ed articolato in un percorso che, partendo dal jazz della tradizione americana, ci conduce alle sonorità del primo ventennio di questo nuovo millennio.

Info Concerti Jammin’ 22

Auditorium Parco della Musica

Viale Pietro de Coubertin, 30

Ingresso € 10: ridotto per allievi Saint Louis € 5

Inizio concerti h 21:00

**

Saint Louis -Via baccina, 47 00184 Roma

tel: +39 (0)6 4870017

Website:

www.slmc.it

www.saintlouiscollege.eu