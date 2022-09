LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI FIRENZE

Programmazione settembre 2022

Firenze, 5 settembre 2022 – Riprendono nel mese di settembre le attività culturali dal vivo organizzate e promosse dal Lyceum Club Internazionale di Firenze, storico club femminile fondato nel 1908 con sede a Palazzo Adami Lami. Le iniziative sono gratuite e aperte a tutta la cittadinanza.

L’accesso alle iniziative in presenza sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

È consigliato l’uso della mascherina Ffp2 per assistere agli eventi.

Ricordiamo che è ancora possibile diventare soci del Lyceum Club Internazionale di Firenze per l’anno 2022 presentando la domanda di iscrizione firmata da una Socia.

Il modulo è scaricabile alla pagina https://lyceumclubfirenze.it/onewebmedia/Domanda_iscrizione.pdf.

Programmazione del mese di settembre:

Giovedì 15 settembre, ore 18

Sezione Attività Sociali

Aperitivo di riapertura allo Chalet Fontana (Viale Galileo Galilei, 7 – Firenze; parcheggio interno)

In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2022

Per la partecipazione è necessaria la prenotazione, entro il 12 settembre, chiamando Mary Facciotto (tel. 3339862373). I posti sono limitati.

Lunedì 19 settembre, ore 19

Sezione Musica

Musica alla corte di Eleonora di Toledo, nel quinto centenario della sua nascita

TRIO ARTEMISIA (MATILDE TOSETTI, violino; LAURA LA VECCHIA, chitarra barocca; ROBERTA CASTELLI, viola da gamba). Musiche di A. Falconieri, D. Ortiz, F. Guerau e S. de Murcia

In collaborazione con FILHARMONIE – ORCHESTRA FILARMONICA DI FIRENZE

In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2022. Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei limitati posti disponibili, è necessaria la prenotazione via e-mail a iwf@startext.biz

Venerdì 23 settembre, ore 18

Attività della Presidenza e Sezione Scienze e Agricoltura

Per la rassegna “Occhi nuovi”: ANDREA BARUCCI presenta LUIGI LATINI, Curare la terra. Il lavoro di ricerca del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino

Lunedì 26 settembre, ore 18

Sezione Musica

La musica nello sguardo dei giovani – VARVARA TARASOVA, pianoforte

Musiche di J. Ph. Rameau, J. Brahms, S. Prokofiev

In collaborazione con THE MATTHIESEN FOUNDATION e con AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE

Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessaria la prenotazione via e-mail a

iwf@startext.biz

Martedì 27 settembre, ore 21

Sezione Musica

Un violino all’opera

EMMA ARIZZA, violino; STEFANO MARZANNI, pianoforte

Musiche di W. A. Mozart, L. van Beethoven, Ch. W. Gluck/F. Kreisler, P. de Sarasate, J. Massenet, E. Arizza/S. Marzanni.

In collaborazione con AMICI DELLA MUSICA DI FIRENZE per il FORTISSIMISSIMO FIRENZE FESTIVAL

In esclusiva per Socie e Amici in regola con la quota sociale 2022. Per la partecipazione, fino ad esaurimento dei limitati posti disponibili, è necessaria la prenotazione via e-mail a iwf@startext.biz entro venerdì 23 settembre.

Giovedì 29 settembre, ore 17 (il seggio sarà aperto fino alle 19.30)

Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio direttivo

Riservata alle Socie in regola con la quota sociale 2022

