26° Festival L’Arlecchino Errante

Dal 20 al 25 settembre a Pordenone

Ecco il programma Re-green, 17 appuntamenti in cui il teatro mette in dialogo uomo e natura

Torna con la 26^ edizione, la prima libera dalle restrizioni Covid, il Festival L’Arlecchino Errante che, dal 20 al 25 settembre, porterà in scena a Pordenone teatro, commedia dell’arte, circo, danza e musica con la direzione artistica di Ferruccio Merisi.

Il tema dell’edizione 2022 è Re-green, una festa-laboratorio del teatro in cui gli spettacoli aprono una finestra sull’equilibrio tra umanità e ambiente, in cui l’uomo è al tempo stesso il principale artefice e la vittima finale del disequilibrio in atto.

“Abbiamo scelto il titolo Re-Green per esprimere l’idea di praticare non solo una sostenibilità presente e futura, ma anche di agire per riparare le insostenibilità di un lungo passato – sottolinea Ferruccio Merisi – ci siamo chiesti cosa possa fare il teatro per una tale prospettiva. Ne può parlare ovviamente, ma può anche praticare la sostenibilità nei suoi aspetti e processi tecnici, può coniugare il valore della sostenibilità nei suoi linguaggi e stili, può suggerire emozioni e sensazioni che aiutino a sintonizzarsi con le urgenze ambientali e con l‘irrinunciabile impegno del nuovo umanesimo, ovvero il dialogo con il mondo e con l’universo.”

In sei giorni il festival offre al pubblico 17 appuntamenti dedicati a tutti i gusti e a tutte le età, rappresentando tutte le possibilità del teatro contemporaneo: marionette fatte con oggetti riciclati, luci azionate da una dinamo umana, musiche provenienti da sensori collegati al suolo e agli ortaggi, parabole fantapolitiche, elogi delle buone pratiche sostenibili, sguardi sull’oscurità dell’anima, azioni circensi per acrobati in reciproco ascolto, contemplazioni sul miracolo dell’esistenza dell’uomo e sulla sua evoluzione, azioni teatrali in bicicletta e un concerto finale “in collaborazione” con le piante.

L’Arlecchino Errane conferma la vocazione internazionale con artisti provenienti da Francia, Spagna, Svezia, Belgio, dalla vicina Slovenia e dalle lontane Hawaii. Molti spettacoli sono prime regionali, con un paio di prime nazionali assolute.

Come ogni edizione il festival offre un premio alla carriera ad un artista o una compagnia che si sia distinta per innovazione, artigianalità, metodo e capacità di formazione.

Quest’anno la commissione del Festival ha scelto Lucilla Giagnoni, attrice, autrice e “maestra” tosco-piemontese, molto amata anche in regione, con la seguente motivazione: una grande responsabilità e preparazione culturale, che le permette di coniugare con profondità “le radici” (ovvero le figure, i miti e i valori del passato), con “le foglie”, ovvero le necessità e le immaginazioni del futuro).

BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili in loco prima dello spettacolo. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Sono previste riduzioni per gli under 18 e gli over 65 e per chi è in possesso del biglietto di uno degli spettacoli precedenti. Per informazioni e prenotazioni: 351 8392425.

Per il programma completo e tutte le informazioni www.arlecchinoerrante.com