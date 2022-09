SURFING THE CITY

Campus per ragazzi e ragazze dai 6 agli 11 anni

Surfing the city è un’attività rivolta ai ragazzi e ragazze dai 6 agli 11 anni che abbiano frequentato il I anno della scuola primaria. Il Campus si svolgerà nei giorni 12,13 e 14 settembre 2022, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, presso il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, con possibilità di iscriversi anche alle singole giornate.

Durante le ore pomeridiane sarà possibile svolgere i compiti per le vacanze in alternativa alle attività laboratoriali.

BACK TO SCHOOL @ CENTRO PECCI – nell’ambito della mostra Massimo Bartolini. Hagoromo

Presentazione delle attività didattiche dedicate alle scuole per l’a.s.2022-’23 con visita guidata alla mostra condotta dall’artista

PRESENTAZIONE + VISITA GUIDATA – sabato 17 settembre, dalle ore 11.00 alle 13.30 – Prenotazione gratuita tramite form – Inserimento iscrizioni fino ad esaurimento post

PROGRAMMA

Lunedì 12 settembre • mattina

ore 8.30 – accoglienza e presentazioni

ore 9.00 – Laboratorio La ragnatela dell’amicizia

ore 9.30 – Visita alla mostra L’Arte e la città attraverso le carte da gioco di Maria Lai I luoghi dell’arte a portata di mano

ore 10.30 – pausa merenda

ore 11.00 – Laboratorio Librarsi – Libri ad arte

ore 12.30 – pausa pranzo

• pomeriggio

ore 13.30 – gioco libero

ore 14.30 – SOS compiti oppure Laboratorio Dritto e Rovescio

ore 15.30 – SOS compiti oppure Laboratorio Imprinting

dalle ore 16.00 – uscita presso Centro Pecci

Martedì 13 settembre

• mattina

ore 8.30 – accoglienza e presentazioni

ore 9.00 – Laboratorio Caccia al verde

ore 10.30 – pausa merenda

ore 11.00 – Laboratorio Disegnare un albero

ore 12.30 – pausa pranzo

• pomeriggio

ore 13.30 – gioco libero

ore 14.30 – SOS compiti oppure Laboratorio Ad ognuno la propria realtà

ore 15.30 – SOS compiti oppure Laboratorio City Piece

dalle ore 16.30 – uscita presso Centro Pecci

Mercoledì 14 settembre

• mattina:

ore 8.30 – accoglienza e presentazioni

ore 9.00 – Le città ideali

ore 10.30 – pausa merenda

ore 11.00 –Laboratorio Surfing the city

ore 12.30 – pausa pranzo

• pomeriggio:

ore 13.30 – gioco libero

ore 14.30 – SOS compiti oppure “Laboratorio Liberatorio”

ore 15.30 – allestimento mostra con le opere create durante i giorni precedenti

dalle ore 16.30 – uscita presso Centro Pecci

MODALITÀ DI PRE-ISCRIZIONE

La preiscrizione avviene esclusivamente tramite la compilazione del modulo disponibile cliccando qui . A seguito della pre-iscrizione verranno inviati la documentazione per completare l’iscrizione e gli estremi per il pagamento della quota.

Costi*:

€ 65 quota per i tre giorni per un bambino

€ 60 quota per i tre giorni dal secondo figlio

€ 25 quota per i singoli giorni a bambino

*Il costo del PRANZO, che verrà fornito da CARGO Bar Bistrot all’interno del Centro Pecci, è COMPRESO nella quota.

Viale della Repubblica 277 – 59100, Prato – t. +39 0574 5317 – info@centropecci.it