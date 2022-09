Ciak si suona, ultimi tre concerti gratuiti

“Ciak si suona”, la rassegna musicale organizzata dall’Associazione Ponte Milvio, si concluderà con tre concerti ad ingresso gratuito al Teatro Ciak di via Cassia 692 nel weekend dal 23 al 25 settembre.

Protagonista del concerto di venerdì 23 alle 21 (alle 18.30 si potrà assistere anche ad una prova aperta al pubblico) è il duo formato da Fabiola Gaudio (violino) e Marco Simonacci (violoncello) che spazieranno nel ‘700 – ‘800 – ‘900 proponendo la grande musica dei secoli passati (Haendel, Dvoark, Massenet, Ravel) e dei nostri anni (Astor Piazzolla, Ennio Morricone) per concludere con Frank Sinatra e i Beatles.

Il giorno seguente, sabato 24 sempre alle 21, è di scena il Virtutis Brass Ensemble, un quintetto dalle sonorità spettacolari, formato da due trombe, trombone, corno e tuba, che si esibisce in un programma altrettanto spettacolare: le visioni sonore dell’America di America Images, la Marcia trionfale dell’Aida di Verdi, il tango, un medley delle musiche per il cinema di Ennio Morricone e altro ancora

“Ciak si suona” si conclude domenica 25 settembre alle 21 (anche in questo caso alle 18.30 si potrà assistere anche ad una prova aperta al pubblico). Il Luca Velotti Trio – formato da Luca Velotti al clarinetto e al sax, Michele Ariodante alla chitarra e Gerardo Bartoccini al contrabbasso – presenta un programma intitolato “Woody Alen movie music”, dedicato al grande attore e regista americano e più precisamente newyorchese doc: si ascolteranno musiche di grandi autori americani come Cole Porter, Sidney Bechet e Jean Schwartz ma anche brasiliani come Jobim, tedeschi come Kurt Weill e italiani, come lo stesso Luca Velotti, il cui Swing Tropical conclude il concerto e l’intero “Ciak si suona”.

Il progetto, a cura della Associazione Socio Culturale Ponte Milvio e promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022, curato dal Dipartimento Attività Culturali, ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Per informazioni:

infopontemilvio@gmail.com

tel. 06 3324 9268