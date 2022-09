teatro Cristallo – Francesco Baccini

Al Cristallo Francesco Baccini sabato inaugura la stagione musicale 2022-2023

Baccini inizia a studiare pianoforte da bambino e, dopo essersi dedicato ai grandi

compositori del passato, a 20 anni scopre anche la musica leggera e il rock. Il tour al

Teatro Cristallo ripercorrerà canzoni della sua trentennale carriera: sarà un concerto

energetico dove prevarrà la sua anima più ironica e satirica senza ovviamente tralasciare

la sua parte più intimista (quella di “Ho voglia di innamorarmi”). I biglietti per assistere al

concerto costano 18 € intero / 15 € ridotto con Cristallo Card.

Francesco Baccini inizia la sua avventura musicale ufficialmente nel 1989 quando pubblica

il suo album d'esordio “Cartoons”, premiato come rivelazione a Saint Vincent e vince la Targa Tenco" come miglior opera prima; nello stesso anno vince “Un disco per l’estate” con “Figlio unico”, canzone tratta da questo disco.

Nel secondo album, “Il pianoforte non è il mio forte” c'è il singolo “Le donne di Modena” e la presenza in “Genova blues” di Fabrizio De André (suo amico, conosciuto proprio alla presentazione del suo primo album e del quale era sempre stato ammiratore), segna l’inizio di una serie di collaborazioni con altri artisti. Infatti, nel 1990, vince il Festivalbar con “Sotto questo sole”, in coppia con Paolo Belli e i “Ladri di Biciclette”. È con “Nomi e cognomi” del 1992 che ottiene il maggiore successo commerciale, affermandosi come erede della tradizione dei cantautori liguri.

Nel 1993, in occasione dell’uscita di “Nudo” – che contiene “Ho voglia di innamorarmi”, una

delle sue canzoni più famose – con un libro omonimo pubblicato da Bompiani affida alla

pagina scritta la meditazione e le storie dei suoi primi anni di vita e di musica. Segue un

periodo di silenzio e di inattività, interrotto nel 1996 da Baccini a colori, che ottiene un

riscontro di nicchia, sufficiente per presentarsi, a sorpresa, al Festival di Sanremo 1997

con il brano “Senza tù”, e da qui pubblicare il primo disco antologico “Baccini and Best

Friends”, che propone numerosi duetti con altri celebri autori, quali ad esempio Enzo

Jannacci o Angelo Branduardi, oltre a quelli già incisi nei precedenti lavori. Due anni dopo

è la volta di “Nostra signora degli autogrill”, al quale partecipa Alessandro Haber nella

canzone “Fratelli di blues”.

Nel 2001 è la volta di “Forza Francesco!”

Nel 2004 esordisce in teatro come attore protagonista nel musical “Orco Loco”, da lui

stesso scritto a quattro mani con il romanziere Andrea G. Pinketts e prodotto dal Teatro

Franco Parenti, replicato al Ciak di Milano per un mese e portato nei teatri italiani.

Nel 2005 esce “Stasera teatro” in cui spicca il singolo In fuga scritto in memoria del

campione del ciclismo Marco Pantani.

Nell’album “Fra..gi..le” (2006), un repackaging del precedente con l’aggiunta di due nuovi

brani, trae il titolo dal singolo in cui Baccini confessa apertamente le proprie insicurezze. Il

brano non supera la selezione per il Festival di Sanremo di quell'anno, però Baccini

affianca Povia nel duetto del venerdì con la canzone Vorrei avere il becco, che poi vincerà

quell'edizione. L’album contiene Lettera da lontano, composta da Enzo e Paolo Jannacci, tratta dall’ultima esibizione al Premio Tenco 2005 in cui Baccini duetta con Davide Van de Sfroos. La stessa canzone ottiene il premio di migliore canzone dell'anno.

Dopo un tour estivo di successo, con 50 date nel 2006, si concentra sul nuovo lavoro

discografico intitolato “Dalla parte di Caino”, uscito nel maggio del 2007. Il disco ottiene la

menzione speciale per il valor musical-letterario al Premio Lunezia 2007. Il singolo che

anticipa l'album, Il topo mangia il gatto è scritto a quattro mani con Gianluca Grignani. Le tematiche affrontate in questo album ricalcano quelle dei precedenti album:

inoltre, Monna Lisa è la cover quale omaggio a Ivan Graziani, con la partecipazione del

figlio Filippo. Nel marzo 2008 da una nuova collaborazione con Povia nasce il progetto Uniti: singolo e videoclip contenuti in un mini cd. Il video, per la regia di Giuseppe Varlotta, rilegge la saga di Peppone e Don Camillo di Giovannino Guareschi, sottolineando con ironia lo spirito di collaborazione tra Chiesa e laici che rappresenta l’ideale superamento del contrasto tra i due opposti poteri che finalmente si incontrano e si uniscono.

Nel maggio 2008 esce “Uniti duemilacinqueduemilaotto”, un album inedito realizzato in

coppia con Povia. Nel nuovo album si ripercorre il percorso dei due artisti negli ultimi anni

di sodalizio discografico con la Target Music, storica etichetta di Angelo Carrara.

Nel 2009 gira da protagonista il corto "nerofuori" con Emanuela Mascherini per la regia di Davide Bini. Viene premiato da Rutgher Hauer per la sua interpretazione all’ve seen … film festival.

Ha dichiarato in un'intervista su L'Eco della Città a firma Valentina Simona Bufano di amare recitare al punto di considerare la recitazione alla pari con la musica. In aprile del 2010 viene pubblicato Ci devi fare un gol – le mie canzoni più belle, un cd antologico in cui il cantautore genovese reinterpreta i suoi principali successi (oltre a tre inediti, Ci devi fare un gol, Maschi contro femmine e Vedrai vedrai di Luigi Tenco) e un libro-intervista curato da Andrea Podestà e Marzio Angiolani,Francesco Baccini. Ti presto un po’ di questa vita, edito da Zona.

Il 20 gennaio 2011 inizia il tour teatrale "Baccini canta Tenco", interamente dedicato alla riscoperta del cantautore, particolarmente amato da Baccini, dove vengono riletti e reinterpretati brani più noti o meno noti. Lo spettacolo vede ai testi ancora una volta Marzio Angiolani, agli arrangiamenti Armando Corsi e alla regia Pepi Morgia. Otterrà buoni riscontri di pubblico e di critica (vincendo tra gli altri il premio Premio Mei quale migliore spettacolo dell'anno). Nello stesso anno prende parte allo Spiaggia 101 tour.

Il 29 novembre 2011 esce il nuovo album Baccini canta Tenco, tratto dall'omonimo tour teatrale. Nel 2012 con il cd "Baccini canta Tenco" vince il premio Lunezia e riceve la seconda Targa Tenco della sua carriera. Dal 23 al 30 ottobre 2013 svolge il proprio primo tour di concerti in Cina, toccando Pechino, Shanghai, Guangzou, Shenzen e Hong Kong.

Collabora con Cui Jian, con cui si esibisce in Cina e al quale consegna il Premio Tenco

2013. Nel 2014 inizia il tour con la collaborazione del cantautore Marco Massa. Anticipa il proprio nuovo album con il singolo Solematto. Il 21 ottobre dello stesso anno, insieme a Cristiano De André, è a capo del corteo di manifestanti con lo slogan #OraBasta che chiedono a gran voce le dimissioni della Giunta regionale e comunale e dei dirigenti di Arpal per manifesta incapacità di governo a causa dell’Alluvione di Genova del 9 e 10 ottobre 2014.

Nel 2016 ritorna a far parlare di sé annunciando l'uscita di un singolo “Non fidarti di me” e un tour, insieme a Sergio Caputo. In attesa dell’album in preparazione e del tour “The SWING BROTHERS”.

I biglietti per questo concerto costano 18 € intero / 15 € ridotto con Cristallo Card e sono

acquistabili presso la cassa del Teatro Cristallo, aperta fino al 21/09 il lunedì e il mercoledì

dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 8 alle 14 mentre dal 22/09 riprende l’orario

autunnale, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il giovedì e il sabato dalle 10 alle

12. L’acquisto dei biglietti si può poi fare direttamente sull'app Teatro Cristallo Bolzano (se si acquista dall’app ottieni la Cristallo Card gratuita e il biglietto ridotto!), dal totem automatico posizionato fuori dal Teatro Cristallo oppure online sul sito www.teatrocristallo.it