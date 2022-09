L’Homme Armé presenta

I Concerti al Cenacolo 2022

Musica antica nell’area metropolitana fiorentina

Dal 29 ottobre al 20 novembre

L’edizione 2022 de «I Concerti al Cenacolo», che l’Associazione L’Homme Armé porta avanti dal 1994 ed è la più longeva rassegna annuale di musica antica in Toscana (se non in Italia), si svolgerà dal 29 ottobre al 20 novembre e sarà come di consueto incentrata sul repertorio antico, con tre produzioni distribuite non solo nella suggestiva sala del Cenacolo di Andrea del Sarto nel Museo di San Salvi (sabato 5 e domenica 20 novembre), prezioso luogo espositivo all’interno del circuito museale fiorentino col magnifico affresco dell’Ultima cena databile al 1511-1527 circa, sede storica della manifestazione, ma anche nell’area metropolitana fiorentina. Biglietti per i concerti: intero 10 €, ridotto 8 €, salvo i concerti di venerdì 11 e sabato 12 novembre che sono a ingresso libero; è gradita per tutti gli eventi la prenotazione su https://hommearme.it/

I concerti, spesso preceduti da presentazioni o laboratori a ingresso libero, sono realizzati in collaborazione con Comuni e Associazioni del territorio. Di seguito il programma:

Sabato 29 ottobre, ore 21.15. Fornace Agresti, Impruneta, Via delle Fornaci, 2

Contrappunto bestiale. Gli animali nella musica del Rinascimento. Musiche di Weelkes, Casulana, Gesualdo, Lasso, Banchieri.

Ensemble PassiSparsi. Martha Rook, soprano; Cora Mariani, mezzosoprano; Elisabetta Vuocolo, contralto; Neri Landi, tenore; Lorenzo Tosi, basso; Tommaso Tarsi, liuto

Il concerto, affidato a un giovane ensemble fiorentino, celebra le figure di animali nella musica vocale rinascimentale. Nei brani scelti, di carattere e autori diversi, che si tratti di alta poesia o di filastrocche popolari, che si parli di pulsioni nobili o di appetiti terreni, l’animale è sempre in qualche modo lo “specchio” attraverso cui l’uomo gioca a riconoscere un suo peculiare carattere, un bisogno, un desiderio.

Domenica 30 ottobre, ore 17.30, Teatro Regina Margherita, Via Amelindo Mori, 24 località Marcialla, Barberino Valdelsa (FI)

Del desiderio e della speranza. Le amorose danze di Jehan de Lescurel; musiche di Jehan de Lescurel e altri

Puy de Saint Cyr. Margherita Burattini: arpa; Caterina Chiarcos: voce, viella da gamba; Andrea Gavagnin: voce, flauto, symphonia; Velia Moretti de Angelis: voce; Jeremy Nastasi: liuto; Timothy Nastasi: voce, traversa medievale; Ana Nicolas Decabo: percussioni

Sebbene sia al momento quasi impossibile sapere con esattezza chi fosse Jehan de Lescurel, perché di questo troviero parigino non sappiamo nulla, di lui ci rimane una serie di melodie cortesi in un famoso manoscritto miniato francese (quello che contiene il Roman de Fauvel). Da queste tracce scopriamo una parte del mondo della Parigi di inizio Trecento, tra incontri e feste all’insegna di danze, giochi e risate, da cui, con le poesie e musiche dedicate ai suoi amici “Jehan de Lescurel vous salue”.

Sabato 5 novembre, ore 21.15, Museo di San Salvi, via di San Salvi 16, Firenze

Domenica 6 novembre, ore 21.15, Oratorio Sant’Omobono, Borgo San Lorenzo (FI), via San Francesco

Il liuto di Lorenzo. La musica privata di Lorenzo il Magnifico

Giovanni Bellini, liuto a 6 cori e voce.

Musiche di H. Isaac, A. Agricola, J. Ockeghem, F. Spinacino

Che cosa si sa della musica a Firenze al tempo del suo massimo splendore, all’epoca di Lorenzo il Magnifico? Cosa si sa della musica che veniva suonata e ascoltata a corte o fra la gente in quell’epoca? Poco. Ma questo non significa assolutamente che non se ne abbia notizia. Ciò che è giunto fino a noi, ci racconta che la musica era un’arte molto diffusa e che aveva una capitale importanza nella vita pubblica e privata. Ma, oltre ad essere fonte di divertimento, svago e condivisione di emozioni, la musica presso i dotti era anche una scienza.

Venerdì 11 novembre, ore 21.15, Chiesa di San Bartolo, Barberino Valdelsa (FI), Via Francesco da Barberino, 40

Sabato 12 novembre, ore 21.15, Pieve di San Lorenzo, Borgo San Lorenzo (FI), via Cocchi 4

Salva nos… Liturgia immaginaria di fine secolo tra Firenze e Milano; musiche di Heinrich Isaac, Gaspar van Weerbeke

L’Homme Armé diretto da Fabio Lombardo. Elena Bertuzzi, Marta Fumagalli, Stefano Guadagnini: cantus; Alberto Allegrezza, Paolo Borgonovo, Andrés Montilla, altus; Paolo Fanciullacci, Riccardo Pisani, tenor; Davide Benetti, Gabriele Lombardi, bassus

Il programma propone una serie di musiche sacre ascrivibili alla Firenze di Lorenzo il Magnifico e alla Milano di Galeazzo Maria Sforza, un’epoca caratterizzata da una produzione artistica che, ancora oggi, ci appare di livello e qualità straordinarie. Se tutti conoscono Botticelli, Leonardo e Michelangelo, ancora moltissimi ignorano Isaac, Josquin o Weerbeke che sono stati loro contemporanei.

Domenica 20 novembre, ore 17.30, Cenacolo di San Salvi, via di San Salvi 16, Firenze

Domenico Scarlatti e il flamenco. Sonate e variazioni nel panorama iberico di fine Settecento

Amaya Fernandez Pozuelo, cembalo

Musiche di D. Scarlatti, A. Soler, M. Perez de Albeniz, F.M. Lopez

Il programma è incentrato sulla figura del compositore napoletano e sull’influenza che la musica popolare iberica di origine arabo-andalusa (quello che oggi si conosce per flamenco) ha esercitato sulla sua produzione tastieristica, pagine godibilissime, che oltretutto testimoniano la comune ispirazione dal canto popolare iberico.

PARLANDO DI MUSICA E …

conversazioni curiose sulla musica antica (e non solo)

All’interno dei Concerti al Cenacolo sono inserite alcune conversazioni mirate alla formazione del pubblico di appassionati e dei curiosi di questo genere di musica. Sono articolate in due cicli, primavera e autunno, e affidate a musicisti o studiosi di musica antica e non solo che affrontano gli argomenti scelti con modalità da alta divulgazione. Questo il programma delle conversazioni autunnali:

Venerdì 28 ottobre, ore 18, luogo da definire, Impruneta (FI)

Allegoria degli animali nella musica del ’500, a cura di Lorenzo Tosi

Sabato 5 novembre, ore 17.30, Biblioteca Luzi, Via Ugo Schiff, 8, Firenze

Domenica 6 novembre, ore 18, Oratorio Sant’Omobono, via San Francesco, Borgo San Lorenzo (FI)

Musica privata nelle stanze di Lorenzo il Magnifico, a cura di Giovanni Bellini

Sabato 12 novembre, ore 18, Oratorio Sant’Omobono, via San Francesco, Borgo San Lorenzo (FI)

Lo splendore della musica sacra nel Rinascimento, a cura di Fabio Lombardo

Domenica 20 novembre, ore 16, Museo di San Salvi, via di San Salvi 16, Firenze

Cosa c’entra il flamenco con Domenico Scarlatti?, a cura di Amaya Fernandez Pozuelo

Venerdì 4 novembre, ore 15, Istituto Comprensivo Borgo San Lorenzo (FI), via Leonardo da Vinci

Laboratorio I giovani e il Rinascimento, a cura di Giovanni Bellini