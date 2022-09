I Virtuosi del Teatro alla Scala in concerto per i 40 anni di VIDAS

Il ricavato della serata benefica sostiene Casa Sollievo Bimbi, unico hospice pediatrico in Lombardia

Un viaggio musicale che abbraccia due secoli, spaziando tra celebri sinfonie del ‘700, brani d’opera di fama perpetua e colonne sonore del grande cinema italiano del ‘900.

L’11 ottobre alle ore 20.00, il Teatro alla Scala di Milano ospita uno speciale concerto benefico per celebrare il quarantesimo compleanno di VIDAS, organizzazione di volontariato fondata nel 1982 da Giovanna Cavazzoni, che in questi anni ha offerto cure palliative e assistenza a oltre 39 mila malati inguaribili, adulti e bambini, a domicilio e nei suoi hospice.

A esibirsi, per l’occasione, è l’ensemble dei Virtuosi del Teatro alla Scala, affermato gruppo di musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala che include molte prime parti soliste vincitrici di importanti premi e affermate a livello internazionale.

Il concerto si apre con la Sinfonia da La scala di seta di Gioachino Rossini, spumeggiante testimonianza del talento del compositore ancora ventenne. A seguire è in programma la Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore K 16, prima sinfonia di Wolfgang Amadeus Mozart, composta quando il musicista aveva appena otto anni. Seguono la Sinfonia n. 4 in re minore G 506 di Luigi Boccherini, anche nota come La casa del diavolo, e il Gran Duo per oboe, clarinetto e archi di Stefano Squarzina, basato sui motivi più celebri di Traviata e Rigoletto, con Fabien Thouand all’oboe e Fabrizio Meloni al clarinetto. In conclusione, gran finale con i celebri Ballabili composti da Nino Rota per il film Il Gattopardo di Luchino Visconti, arrangiati per i Virtuosi da Paolo Zannini.

Il ricavato della serata benefica sostiene Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, primo hospice pediatrico della Lombardia e tra i pochissimi in Italia. Un luogo in cui le famiglie con bambini e ragazzi affetti da malattie gravissime vengono aiutate con competenza e calore a prendersi cura di loro, non solo quando il tempo per stare insieme è breve ma anche quando l’accudimento richiede un supporto qualificato, grazie a ricoveri di abilitazione e di sollievo.

VIDAS dedica sempre maggiore impegno a rafforzare il suo progetto pediatrico, con equipe dedicate sia a domicilio sia in hospice, per contribuire a rispondere a un bisogno ancora troppo inascoltato: in Italia, infatti, si stima che solo il 5% di minori con diagnosi di inguaribilità abbia accesso alle cure palliative pediatriche.

L’evento è reso possibile anche dal sostegno di: Falck Spa, Gruppo Bracco che quest’anno celebra il suo 95° anniversario, Elesa Spa, Conad.

Per info e prenotazioni vista il sito aragorn.vivaticket.it o scrivi a biglietteria@aragorn.it

Altre prevendite: Vivaticket e Ticketone

Biglietti da 10 a 250 euro (esclusi diritti di prevendita)

Il pubblico, inoltre, potrà scegliere di effettuare una donazione aggiuntiva al biglietto, per sostenere le attività svolte da VIDAS.