Il Teatro Siete Voi, partono i laboratori per ragazzi dai 6 ai 19 anni

Da ottobre a dicembre, a Rovigo, Lusia e nelle scuole. Ultime iscrizioni entro settembre

IN POLESINE – Sono in partenza tutti i laboratori teatrali professionali per ragazzi dai 6 ai 19 anni, suddivisi per fasce d’età, ed articolati in extrascolastici e scolastici, messi in campo dal progetto di educazione teatrale “Il teatro siete Voi 2022-Palcoscenico Polesine”, ideato da Irene Lissandrin con l’associazione ViviRovigo.

Per tutti i bambini, i preadolescenti ed i giovanissimi che hanno riso e ammirato gli spettacoli teatrali professionali della rassegna “Il teatro siete voi”, c’è ora la possibilità di provare il “gioco del teatro” in prima persona. Sotto la guida di attori e registi professionisti, si può vivere subito una grande esperienza di crescita emozionale e sociale, e di sviluppo di nuove amicizie; e per il futuro, gettare le basi per un’attività lavorativa o per un hobby di alto valore culturale. Per info ed iscrizioni, in particolare per i laboratori extrascolastici, che si svolgeranno in orario pomeridiano, da ottobre a dicembre, contattare il numero 347-6932356 oppure scrivere a info@ilteatrosietevoi.it. Mentre i laboratori scolastici sono riservati agli alunni dei rispettivi istituti partecipanti al progetto. Tutte le iscrizioni entro il mese di settembre 2022.

LABORATORI POMERIDIANI EXTRASCOLASTICI, ROVIGO E LUSIA

I laboratori extrascolastici pomeridiani, aperti a tutti, sono ben quattro: tre a Rovigo ed uno a Lusia. Si svolgono da ottobre a dicembre. I tre corsi di Rovigo, tutti nei locali del Centro parrocchiale e del teatro di San Bortolo grazie alla collaborazione con la Parrocchia, sono frutto anche di altre virtuose sinergie, in quanto realizzati nell’ambito del progetto Prossimità, sostenuto dalla Regione del Veneto attraverso Arteven circuito multidisciplinare e dall’associazione ViviRovigo. Per i più piccoli, dai 6 agli 11 anni, parte il 7 ottobre, il laboratorio incentrato sul movimento corporeo “Il corpo racconta”, diretto dal vulcanico attore e regista Pippo Gentile della Ullallà teatro di Marostica. Gli incontri sono tutti i venerdì dalle 16.45 alle 17.45, al Centro Parrocchiale San Bortolo. Per i bambini dagli 8 ai 12 anni, con un po’ più di “esperienza teatrale” parte il 5 ottobre, il laboratorio di narrazione e creazione “I magici folletti”, prosecuzione ideale, aperta ad altre iscrizioni, del percorso laboratoriale del 2021, che ha allestito lo spettacolo “Il giro del mondo in 80 giorni”, rappresentato con successo all’ultima Sagra di San Bortolo a Rovigo. Docente, ancora Irene Silvestri di Pantakin teatro. Incontri tutti i mercoledì al Teatro parrocchiale di San Bortolo, dalle 17.30 alle 19. Ancora al Teatro San Bortolo, sempre dal 5 ottobre, il laboratorio per i “veterani” della compagnia “Il teatro siamo noi”, prosecuzione degli anni precedenti, ma aperto anche alle nuove iscrizioni dei giovanissimi dai 13 ai 19 anni. La docenza è del duo Matteo Campagnol ed Emanuele Pasqualini. Tutti i mercoledì dalle 15 alle 17.

La proposta per Lusia è il laboratorio per adolescenti dai 14 ai 18 anni, “I cinque sensi dell’attore”, realizzato nell’ambito del bando “Off line, ritrovarsi a teatro” sostenuto dalla Regione del Veneto. Prima lezione il 4 ottobre e tutti i martedì dalle 17 alle 19, al Centro polivalente di Cavazzana e al Teatro parrocchiale di Lusia. Le docenti sono Elena Fioretti e Fiorella Tommasini del Teatro del Lemming di Rovigo. Questo corso è gratuito e la partecipazione può essere riconosciuta nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro.

LABORATORI SCOLASTICI

I laboratori scolastici ed in orario scolastico si terranno alle scuole primarie di San Bellino e Stienta, e nella scuola materna di Corbola, tutti con la docenza dell’attore e regista Pippo Gentile di Ullallà teatro di Marostica. Altri due laboratori saranno invece guidati dall’attrice e formatrice Irene Silvestri di Pantakin teatro Venezia e si terranno nel doposcuola delle primarie di Gaiba e alla primaria di Villanova del Ghebbo. Questi laboratori sono riservati agli alunni delle rispettive scuole e vanno ad incrementare l’offerta formativa con l’attività teatrale, che sviluppa la socializzazione, la capacità espressiva, l’emotività, il senso critico e la conoscenza del proprio corpo.

I laboratori teatrali de Il teatro Siete Voi sono realizzati da ViviRovigo in partnership con Regione del Veneto, Arteven Circuito regionale multidisciplinare, Fondazione Rovigo cultura, i Comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Lusia, Corbola, San Bellino, Stienta e Gaiba; il sostegno di Polaris, Baccaglini e Emporio Borsari e la collaborazione de Il circolo di Rovigo.

IL TEATRO SIETE VOI

Associazione ViviRovigo

prenotazioni e biglietti: tel. 347/6923420