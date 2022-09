MTS – MUSICAL! THE SCHOOL annuncia con piacere di supportare

IMBONATI11 ART HUB

nell’organizzazione di sua competenza per l’OFF DELL’OFF del MILANO OFF Fringe Festival in programma dal 18 settembre al 2 ottobre 2022. Oltre agli spettacoli in concorso, che in

IMBONATI11 ART HUB saranno 7 in alternanza, tre spettacoli al giorno dal giovedì alla domenica, avranno luogo eventi culturali a ingresso libero. MILANO OFF Fringe Festival è un festival diffuso, che invade le strade, le piazze, gli spazi pubblici e commerciali di Milano con numerose iniziative all’insegna della cultura, del divertimento, della multidisciplinarietà.

Il Festival è nato per essere una festa profondamente inclusiva dedicata al teatro e alle arti

performative, per essere veramente fedeli a questa natura e non limitarsi alle parole e

quest’anno, grazie ai suoi partner, organizza anche attività gratuite come quelle offerte da

IMBONATI11 ART HUB.

MTS – MUSICAL THE SCHOOL offrirà con iscrizione obbligatoria a numero chiuso: 9 lezioni tra canto, danza e recitazione a tematica musical, e una mostra dedicata ai costumi teatrali

realizzati per le produzioni MTS.

In particolare per i giovani dai 6 ai 13 anni MTS – MUSICAL! THE SCHOOL offre il seguente

programma:

IMBONATI11 ART HUB – SALA NonSoloTeatro

Martedì 20 settembre dalle 16 alle 17,00

Dance, Dance, Dance! Scoprire il musical

lezione di danza musical jazz con Valentina Bordi

Lunedì 26 settembre dalle 16,30 alle 17,30

Sing, Sing, Sing! Scoprire il musical

Lezione di canto con Matteo Minerva

Martedì 27 settembre dalle 16,30 alle 17,30

To be, or not to be? Scoprire il musical.

lezione di recitazione con Denise Brambillasca

Per i giovani dai 14 ai 19 anni MTS – MUSICAL! THE SCHOOL offre il seguente programma:

IMBONATI11 ART HUB – SALA NonSoloTeatro

Martedì 20 settembre dalle 17,30 alle 19,00

Dance, Dance, Dance! Scoprire il musical

lezione di danza musical jazz con Valentina Bordi

Lunedì 26 settembre dalle 17,30 alle 19,00

Sing, Sing, Sing! Scoprire il musical

Lezione di canto con Matteo Minerva

Martedì 27 settembre dalle 17,30 alle 19,00

To be, or not to be? Scoprire il musical.

lezione di recitazione con Denise Brambillasca

Per tutti dai 20 anni MTS – MUSICAL! THE SCHOOL offre il seguente programma:

IMBONATI11 ART HUB – SALA NonSoloTeatro

Martedì 20 settembre dalle 19,00 alle 20,30

Dance, Dance, Dance! Scoprire il musical

lezione di danza musical jazz Pierluigi Lima

Lunedì 26 settembre dalle 19,00 alle 20,30

Sing, Sing, Sing! Scoprire il musical

Lezione di canto con Matteo Minerva

Martedì 27 settembre dalle 19,00 alle 20,30

To be, or not to be? Scoprire il musical.

lezione di recitazione con Denise Brambillasca

VESTIRE IL MUSICAL!

Dal 26 settembre al 2 ottobre presso lo spazio MICROTEATRO in IMBONATI11 ART HUB

MTS racconta il mondo del musical presentando una mostra con bozzetti e costumi firmati da Simone Nardini e realizzati dalla sartoria di MTS – MUSICAL! THE SCHOOL per i musical

“CHAPEAU”, MIDSUMMER NIGHT’S CIRCUS” e “PIPPIN”. L’inaugurazione sarà accompagnata da un momento performativo degli allievi MTS – MUSICAL! THE SCHOOL e da un breve focus sul tema dei costumi per il musical.

La mostra rimarrà allestita durante tutta la durata del Festival.

L’evento di inaugurazione avrà luogo il 26 settembre ore 16.00

FABBRICA DEL VAPORE

1 OTTOBRE 2022

Ore 11:00 presso Fabbrica del Vapore

Atelier: ON (H)AIR – Il musical e la lirica OFF in Italia

Simone Nardini, scenografo, costumista e direttore artistico di MTS-MUSICAL! THE SCHOOL, e della produzione MTS ENTERTAINMENT ci presenta una panoramica sul mondo del Musical oggi, con alcuni ospiti che in particolare si occupano del Musical off in Italia.

LE PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE AGLI EVENTI VANNO EFFETTUATE SUL SITO

https://milanooff.com/it/programma/off-off

IMBONATI11 ART HUB

Via Carlo Imbonati 11, Milano 20159

MM3 MACIACHINI

Tram 4 – Bus 82

www.imbonati11.art

Tel. 0235998359

ATTENZIONE NUOVA DATA AUDIZIONI

MTS – MUSICAL! THE SCHOOL, su richiesta di tutti quei giovani impegnati nell’intrattenimento estivo, indice l’ultima data di audizioni di ammissione per l’A.A. 22-23 il giorno 27 settembre alle ore 10,00. Info ed iscrizioni sul sito musicalmts.it