Riccardo Frizza dirige il Simon Boccanegra del 1857

Simon Boccanegra (edizione del 1857) segna il ritorno di Riccardo Frizza al

Teatro Regio di Parma. L’opera, in scena dal 25 settembre al 14 ottobre nel

corso della XXII edizione del Festival Verdi, viene presentata in un nuovo

allestimento con la regia di Valentina Carrasco, le scene di Martina Segna e

i costumi di Mauro Tinti. Riccardo Frizza dirige la Filarmonica Arturo

Toscanini e il Coro del Teatro Regio di Parma preparato da Martino Faggiani.

Il cast comprende Vladimir Stoyanov nel ruolo del titolo, Roberta Mantegna,

Riccardo Zanellato, Piero Pretti e Devid Cecconi.

«Dirigere al Festival Verdi del Teatro Regio di Parma, che si tiene da

ventidue anni a ridosso della data di nascita del compositore italiano più

emblematico, è già di per sé un onore, ha dichiarato Riccardo Frizza.

Dirigervi, come mi appresto a fare, il Simon Boccanegra del 1857, nella

prima edizione basata sull’autografo verdiano dell’opera, è esaltante per il

valore scientifico dell’operazione ma anche e – direi – soprattutto per

quello artistico: questi materiali autografi ci forniscono la possibilità di

guardare per la prima volta alle istruzioni musicali di Verdi, come sempre

ricche di dettagli preziosi. La prima cosa da sottolineare è che questa

prima versione di Simon Boccanegra è la testimonianza perfetta del percorso

evolutivo di Verdi perché quando confrontiamo le due partiture, questa del

‘57 con quella definitiva dell’81, notiamo che il compositore, dopo oltre un

ventennio, mantiene moltissime pagine dell’opera ritenendole buone, quindi

fruibili da un pubblico di fine Ottocento. Questo è molto interessante

perché, invece, altre pagine vengono elaborate, alcune vengono estromesse:

ovviamente quelle che avevano un sapore più Anni ’50 – quindi la cabaletta

del soprano perché negli Anni ‘80 non era più tempo di cabalette e tra

l’altro questa del Simon Boccanegra del 1857 sarà l’ultima cabaletta che

Verdi scrive per un soprano. Più significativamente, nella seconda versione

Verdi operò l’intervento più vistoso nella seconda parte dell’atto primo,

sostituendo inni e danze con quella scena del Consiglio e con la maledizione

di Paolo che sarebbero diventate il fulcro dell’opera. Va da sé che lo

stesso criterio legato all’evoluzione dello stile vale per altri punti

dell’opera, a partire dal preludio di apertura e della scena di apertura fra

Fiesco e Paolo. Pertanto, questo primo Boccanegra testimonia della capacità

di Verdi di rispondere ad un mondo musicale e politico radicalmente cambiato

nel corso dei decenni e di illuminarci sulla capacità del Cigno di Busseto

di guidare le nuove rotte compositive, conducendole ad uno stile

internazionale. Perciò, oltre che la sfida artistica, raccolgo con piacere

quella scientifica, perché penso che il Festival Verdi e la Fondazione che

lo emana (così come quello dedicato da Bergamo a Donizetti, del quale ho

l’onore di essere il direttore musicale) abbiano il compito di lavorare a

stretto contatto con i relativi istituti di studi, appoggiandone ed

esaltandone la ricerca».

www.teatroregioparma.it/simon- boccanegra/

Riccardo Frizza, direttore musicale del Donizetti Opera di Bergamo, è tra i

più acclamati direttori d’orchestra della sua generazione, ospite regolare

di teatri e di festival nazionali e internazionali quali l’Opéra di Parigi,

Lyric Opera di Chicago, Metropolitan di New York, Bayerische Staatsoper,

Teatro alla Scala, Teatro Real, Rossini Opera Festival, Gran Teatre del

Liceu, Festival Verdi di Parma, Maggio Musicale Fiorentino, Accademia

Nazionale di Santa Cecilia, Gewandhausorchester di Lipsia e Sächsische

Staatskapelle di Dresda. Nella stagione 2021/2022 spiccano L’elisir d’amore

inaugurale al Donizetti Opera 2021, i concerti con l’Orchestra Haydn,

l’Omaggio a Caruso all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, La clemenza di

Tito alla Bilbao Opera, Le tre regine al Teatro San Carlo, L’amico Fritz al

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Lucia di Lammermoor al Metropolitan

Opera di New York, Il barbiere di Siviglia al Teatro San Carlo, Simon

Boccanegra al Festival Verdi del Regio di Parma, Il Trovatore al Liceu di

Barcellona, La Traviata al Teatro Comunale di Bologna.

Nel giugno 2021 ha vinto il Premio Ópera XXI come migliore direttore

musicale. Il riconoscimento, assegnato dall’omonima associazione dei teatri,

festival e stagioni stabili di Spagna, gli è stato conferito per

l’eccellenza della Lucia di Lammermoor in scena all’ABAO Bilbao Ópera

nell’ottobre 2019. Nel marzo 2022 è stato nominato Direttore principale

dell’Orchestra Sinfonica e del Coro della Radio Ungherese: l’annuncio è

stato dato in occasione del concerto nel quale ha diretto i complessi

ungheresi nella Seconda Sinfonia di Mahler.