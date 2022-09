Roma Sinfonietta, al via gli Itinerari Musicali

L’Associazione Roma Sinfonietta presenta Itinerari Musicali, cinque concerti dal 10 al 18 settembre 2022 al Teatro Tor Bella Monaca (via Bruno Cirino 5). Il progetto, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. I concerti sono distribuiti nei due fine settimana della metà di settembre e spaziano dai valzer di Strauss al tango di Piazzolla, dall’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna alla musica brasiliana del duo di chitarre Ascani-Ippoliti.

Il primo concerto si svolge sabato 10 settembre alle 21.00 ed è intitolato “Vienna vs Budapest”, perché mette a confronto le due capitali dell’Impero Austro-Ungarico, musicalmente rappresentate dalle Danze ungheresi di Johannes Brahms e dai valzer viennesi di Johann Strauss jr. Le une e gli altri ebbero alla loro epoca una popolarità immensa, che non è tramontata e non tramonterà mai, grazie ai loro ritmi trascinanti e irresistibili, ai loro colori accesi e seducenti e alle loro melodie che alternano la gioia di vivere a momenti sentimentali venati di una dolce malinconia. Forse nemmeno Strauss e Brahms, scrivendo queste musiche, pensavano che dopo un secolo e mezzo sarebbero state ancora così amate e famose. Suona l’Orchestra Roma Sinfonietta, l’orchestra preferita da Ennio Morricone, che l’ha diretta in innumerevoli concerti in tutto il mondo e nella registrazione di moltissime colonne sonore. Dirige Fabio Maestri, regolarmente ospite di importanti teatri d’opera (San Carlo di Napoli, Maggio Musicale Fiorentino, Massimo di Palermo, Petruzzelli di Bari) e prestigiose orchestre (Sinfonica Nazionale della Rai, Regionale della Toscana, Sinfonica Siciliana, Philarmonique de Nice).

Il secondo concerto, domenica 11 settembre alle 18.00, è intitolato “Il Tango di Astor Piazzolla” ed è un omaggio al grande compositore argentino che ha reinventato il tango. alle Saranno eseguite le Quatro Estaciones Porteñasí, ovvero “Le quattro stagioni di Buenos Aires”, per le quali Piazzolla si ispirò a Vivaldi ma usando il ‘nuevo tango’ per esprimere lo spirito e la vita di Buenos Aires nei diversi periodi dell’anno. Completa il programma un altro brano di Piazzolla, forse il suo più moto e amato, Libertango. Ne saranno interpreti l’Ensemble Roma Sinfonietta e Vincenzo Bolognese, uno dei migliori violinisti italiani, “spalla” dell’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, invitato come solista da grandi istituzioni musicali italiane ed estere, specialmente in Giappone, dove ha sempre ottenuto un grande successo di pubblico e di critica. Ed ha avuto il raro privilegio di suonare il violino di Paganini.

Biglietti 10 euro, ridotti 8 euro, studenti 5 euro.

Prenotazioni: tel. 06 2010579

Informazioni: info@romasinfonietta.it