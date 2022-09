La Stagione concertistica 2022/2023 dell’Accademia di Musica di Pinerolo dà il via alla nuova campagna abbonamenti (rinnovo dal 12/9; nuovi abbonamenti Fedeltà o Small dal 19/9) e svela la line-up del suo cartellone, con un augurio che è già nel titolo, Serenatamente. In 15 concerti si spazia da L’Arte della Fuga di Bach, opera infinita e colma di bellezza, fino alle storiche canzoni dei Guns N’ Roses e di Stevie Wonder, incontrando grandi nomi del concertismo internazionale e il talento delle nuove generazioni, nella certezza che l’unione tra questi due elementi sappia produrre concerti indimenticabili e idee per l’avvenire.

Si inaugura martedì 11 ottobre con interpreti internazionalmente affermati che hanno condiviso anni di studio, creando un legame musicale profondo, Gabriele Carcano e il Quartetto Lyskamm.

Nella programmazione di respiro internazionale da non perdere sono i concerti del pianista argentino Nelson Goerner, presente nelle sale da concerto di tutto il mondo (10 novembre) e Alexander Romanovsky (2 maggio, Teatro Sociale) con le sue indiscusse doti interpretative dell’arte di Rachmaninov. Non meno rilevante è l’appuntamento con il Quartetto Hermés (17 gennaio) uno dei più importanti ensemble della nuova generazione.

Sul versante della modernità è possibile ascoltare interpreti come Andrea Rebaudengo (22 novembre), il cui concerto è preceduto da un incontro con il compositore Mauro Montalbetti, e come Emanuele Arciuli e Costanza Savarese, due eclettici artisti di fama internazionale impegnati nel proporre idee d’arte contemporanea (4 aprile). Il 14 febbraio il futuro è in musica con l’MDI Ensemble, punto di riferimento internazionale per molti compositori.

Tornano a Pinerolo artisti di chiara fama, molto amati dal pubblico dell’Accademia come il Trio Kanon, vincitore dell’ultima edizione dell’ICM Competition (17 ottobre) e i protagonisti dei due cicli dedicati a Fauré e Bach, il primo previsto il 21 marzo con il Trio Debussy, Simone Briatore e Piero Cinosi; il secondo in programma il 28 febbraio con Adrian Pinzaru e Costanza Principe.

Completano il programma del nuovo cartellone il melologo di Richard Strauss Enoch Arden proposto dall’attrice Olivia Manescalchi in duo con Erik Battaglia interprete internazionale del repertorio liederistico (15 novembre); gli enigmi di un capolavoro del passato di Bach, L’Arte della Fuga, nell’esplorazione pianistica di Filippo Gorini (31 gennaio); la contaminazione e l’abbattimento delle barriere tra generi con la personalissima playlist del grande pianista italiano Antonio Ballista (6 dicembre).

Un punto di vista generazionale è infine stato privilegiato nei due progetti In Crescendo (18 aprile) e l’Orchestra da Camera Accademia (8 maggio, Teatro Sociale). Nell’ambito del primo, la dinamica tra l’esperienza concertistica di Patrick Demenga e gli esordi di una brillante carriera come quella di Serena Valluzzi, produce una ricchezza musicale tutta da scoprire; il secondo è un viaggio tra due emisferi, quello boreale di Vivaldi e quello australe di Piazzolla che vede Francesco Manara guidare l’Orchestra da Camera Accademia tra i climi espressivi di ben otto stagioni.

Con Emanuele Arciuli l’occasione da non perdere è anche l’incontro di sabato 29 ottobre con la partecipazione di Filippo Michelangeli direttore dei mensili Suonare news e Amadeus, del musicologo Giorgio Pugliaro e del pianista Michele Guerrieri, che sarà molto di più della presentazione del nuovo libro del Maestro, Viaggio in America. Musica coast to coast.

L’attività concertistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Regione Piemonte, Ministero della Cultura, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino. Il nostro grazie va anche a L’Eco del Chisone, Piatino, Yamaha, Galup.

TUTTI I CONCERTI IN ORDINE CRONOLOGICO: 2022 Gabriele Carcano, Quartetto Lyskamm (11/10); Trio Kanon (17/10); Nelson Goerner (10/11); Olivia Manescalchi, Erik Battaglia (15/11); Andrea Rebaudengo, Mauro Montalbetti (22/11); Antonio Ballista (6/12) 2023 Quartetto Hermès (17/1); Filippo Gorini (31/1); MDI Ensemble (14/2); Adrian Pinzaru, Costanza Principe (28/2); Trio Debussy, Simone Briatore, Piero Cinosi (21/3); Costanza Savarese, Emanuele Arciuli (4/4); Patrick Demenga, Serena Valluzzi (18/4); Alexander Romanovsky (2/5 Teatro Sociale); Orchestra da Camera Accademia, Francesco Manara (8/5, Teatro Sociale).

BIGLIETTI

ABBONAMENTO:

– Abbonamento FEDELTÀ: 185 €

Tutti i concerti + ingresso libero al Festival Rachmaninov | Rinnovo dal 12/9. Nuovi abbonamenti a partire dal 19/9 presso la segreteria dell’Accademia di Musica dal lunedì al venerdì, ore 9-15, su appuntamento.

– Abbonamento SMALL: 85 €

7 concerti a scelta (uno solo può essere al Teatro Sociale)

– Abbonamento SCUOLE:

Per informazioni scrivere a noemi.dagostino@ accademiadimusica.it

GIFT CARD:

Il mini abbonamento include tre concerti a scelta in calendario (uno solo può essere al Teatro Sociale): € 40

INTERO: € 15 Accademia di Musica | € 20 Teatro Sociale

RIDOTTI:

PineCult (card giovani), studenti dell’Istituto Musicale Corelli e del Conservatorio: € 5

Under 30: € 10

Abbonamento Musei, Socio Coop, Unitre, Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo – ALI, Gruppo San Paolo, Proloco, Coro Accademia di Musica, ARCI: € 12 Accademia di Musica | € 15 Teatro Sociale

SALE CONCERTO

Accademia di Musica: viale Giolitti, 7 (davanti alla stazione) | Teatro Sociale: piazza Vittorio Veneto, 24 (Pinerolo)

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

L’accesso ai concerti è possibile solo secondo normativa vigente. La prenotazione è consigliata:

0121321040 | 3939062821| noemi.dagostino@ accademiadimusica.it