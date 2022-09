Tam Teatro Arcimboldi Milano

in collaborazione con Accademia Ucraina di Balletto – “Perfezionamento TAM” si fa in due:

Perfezionamento artistico nelle arti coreutiche e nell’apprendimento delle maestranze teatrali e Avviamento al “Perfezionamento TAM” – Nuova data di audizione: 7 settembre

Al Tam Teatro Arcimboldi Milano – Tam Teatro Arcimboldi Milano, in collaborazione con Accademia Ucraina di Balletto, lancia per i giovani ballerini neodiplomati, un programma di TRANSIZIONE dalle Accademie alla professione nelle compagnie teatrali.

Il 7 settembre si svolgerà l’audizione sia per i corsi di Perfezionamento TAM e che per

l’AVVIAMENTO al Perfezionamento del Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Il corso di PERFEZIONAMENTO TAM consiste in un programma di TRANSIZIONE dalle

Accademie alla professione nelle compagnie teatrali.

Il progetto colma il divario tra formazione e pratica professionale e offre, ai giovani ballerini di talento

ACCADEMIA UCRAINA DI BALLETTO – Via Quadronno, 23 – MILANO

Tel. e Fax: 02.58316396 – www.accademiaucraina.it – segreteria@accademiaucraina.it

in possesso di un diploma come ballerino professionista, l’opportunità di prepararsi per una carriera con i teatri o con compagnie di balletto internazionale.

L’anno di studio/pratica “+1” punta all’orientamento nel mondo del lavoro in Italia e all’estero. L’AVVIAMENTO invece consiste in un Percorso di Alta Formazione ad indirizzo Moderno-Contemporaneo finalizzata ad avviare e predisporre il danzatore ad esprimere professionalmente i diversi linguaggi espressivi della danza, ed è orientato alla preparazione ed al consolidamento tecnico che precede l’anno di PERFEZIONAMENTO.

Il progetto colma il divario tra formazione e pratica professionale e offre, ai giovani ballerini di talento in possesso di un diploma come ballerino professionista, l'opportunità di prepararsi per una carriera con i teatri o con compagnie di balletto internazionale.

Oltre al programma di Perfezionamento vero e proprio, vista la grande richiesta ed il numero di adesioni alla prima data di audizioni, è inoltre stato inserito un ulteriore progetto, il Percorso di Alta Formazione ad indirizzo Moderno-Contemporaneo di avviamento al corso di Perfezionamento TAM: l’attività, finalizzata ad avviare e predisporre il danzatore ad esprimere professionalmente i diversi linguaggi espressivi della danza, è volta alla preparazione ed al consolidamento tecnico, all’acquisizione della coscienza del proprio corpo, del suo peso e del rapporto tra esso e lo spazio, alla fluidità ed alla dinamica del movimento attraverso lezioni frontali, laboratori coreografici, masterclass, workshop tenuti da maestri residenti ed ospiti e performance.

L’anno di studio/pratica del Perfezionamento TAM vero e proprio punta all’orientamento nel mondo del lavoro in Italia e all’estero. I danzatori seguiranno un programma giornaliero che comprenderà lezioni di danza classica e repertorio, di danza contemporanea e in più seguiranno Masterclass per approfondire le arti e maestranze interne al Teatro (Nomenclatura teatrale e comportamento di palco, trucco teatrale, arte scenica, introduzione all’insegnamento). I ragazzi, inoltre, avranno l’opportunità di migliorare e di perfezionare il proprio corpo perché saranno accompagnati da un programma di potenziamento muscolare studiato ad hoc per ogni singolo allievo grazie ad istruttori qualificati che lavoreranno in collaborazione con fisioterapisti e i docenti stessi.

Gli allievi avranno inoltre la possibilità di lavorare con gli insegnanti per la preparazione dei video necessari per selezioni ed audizioni.

L’ammissione al programma avverrà attraverso il superamento di un’audizione, che si terrà il giorno 7 settembre, presso il Tam Teatro Arcimboldi Milano

Per info ed iscrizioni

LE LEZIONI

Le lezioni si terranno alternatamente presso il teatro degli Arcimboldi e presso una sede distaccata a Cinisello Balsamo (linea lilla fermata BIGNAMI, Metrotranvia 31) in concomitanza con le ore di potenziamento fisico che richiedono l’uso di macchinari ed attrezzi.

MATERIE

Tecnica classica – Repertorio (2,5/3 ore al giorno) Le lezioni saranno tenute da un docente principale e da docenti che si alterneranno in modo da fornire una migliore conoscenza dei vari stili. Il programma punterà al perfezionamento degli elementi appresi nel periodo della formazione, ma soprattutto alla preparazione delle audizioni per l’ammissione alle compagnie di danza con lo studio di variazioni adatte ad ogni singolo allievo.

Tecnica contemporanea (2,5/3 ore al giorno)

Gli allievi avranno la possibilità di studiare con diversi docenti italiani ed internazionali per conoscere e provare sul proprio corpo le principali tecniche della danza contemporanea. Lo scopo sarà quello di essere pronti fisicamente e mentalmente ai diversi stili che possono essere chiesti durante un’audizione.

Potenziamento fisico e muscolare (1/1,5 ore al giorno)

Ogni allievo riceverà una scheda personalizzata studiata ad hoc sulle proprie caratteristiche fisiche e sensoriali. L’allenamento comprenderà una parte di lavoro sulle macchine, una parte a corpo libero ed un allenamento cardiocircolatorio aerobico per migliorare la resistenza durante la prestazione coreutica.

Trucco teatrale

Masterclass tenuta da una truccatrice teatrale professionista che insegnerà le tecniche di trucco base e quelle più idonee ai ruoli dei principali balletti del repertorio classico.

Nomenclatura teatrale e comportamento di palco Essere bravi non basta. Bisogna anche conoscere l’ambiente in cui ci si esprime. Perché più lo si conosce, e meglio saprà accoglierci. La lezione tratterà i fondamentali della nomenclatura di palcoscenico, dalle scene ai ruoli che si avvicendano durante uno spettacolo. Verranno analizzate anche

le regole base, talvolta ovvie, ma spesso ignorate, di come rapportarsi al palco.

Pratica scenica

Durante l’anno gli allievi saranno inseriti in spettacoli e produzioni che si presenteranno mano a mano per accrescere l’esperienza di palco e per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro. La possibilità di fare lezione all’interno di un teatro permetterà loro di vivere da vicino numerose produzioni teatrali.

Arte Scenica finalizzata alla danza e recitazione

Grazie alla collaborazione con docenti specializzati gli studenti apprenderanno le tecniche di mimica laddove la danza si unisce alla recitazione all’interno dei grandi balletti di repertorio e in generale saranno aiutati nell’espressività e nell’interpretazione in tutti gli stili di danza.

Introduzione all’insegnamento (36 ore annuali)

Grazie alla collaborazione con il Cibu (Centro Internazionale di Balletto Ucraina), gli studenti avranno la possibilità di frequentare il primo modulo di formazione (4 incontri durante i weekend) per un primo approccio al mondo dell’insegnamento.

L’allievo potrà scegliere la formazione per il classico o quella per il moderno.

Gli incontri avranno i seguenti temi:

ANATOMIA: 6 ore

TEORIA BASE DELL’INSEGNAMENTO PER I LIVELLI DI PROPEDEUTICA: 12 ore

MUSICA: 6 ore

COSTRUZIONE DELLE CLASSI: 12 ore

Preparazione per le audizioni

I docenti base del corso saranno disponibili per gli allievi per la preparazione di video di lezioni, variazioni classiche e coreografie da presentare durante le audizioni.

DOCENTI

1. Docenti sezione classico

IRINA SKRYPNIK – Ex prima ballerina del Teatro dell’Opera di Kiev e insegnante della scuola statale di Kiev (insegnante residente)

LUDMILL CAKALLI – Maitre de ballet (insegnante ospite)

MICHAL KRCMAR – Etoile del Teatro dell’Opera di Helsinki (insegnante ospite)

ANDREI LITVINOV – Maitre de Ballet del Teatro accademico di Dnipropetrovsk – Ucraina

(insegnante ospite)

CRISTINA AMODIO – Maitre de Ballet (insegnante ospite)

DANIELA CAVALLERI – Maitre de Ballet (insegnante ospite)

2. Docenti sezione contemporaneo

DANIELA BORGHINI (insegnante residente)

DAVIDE IACOBONE (insegnante residente)

FEDERICA ESPOSITO (insegnante residente)

PAOLO BENEDETTI (insegnante residente)

GIULIA D’ANTONI (insegnante residente)

CRISTIAN QUINTO (insegnante residente)

MATTEO ZAMPERIN (insegnante ospite)

MICHELE MEROLA (Insegnante ospite)

ADRIA FERRALI (Graham – Insegnante ospite)

THOMAS JOHANSEN (Insegnante ospite)

Info:

