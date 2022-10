ALCINA – recensione Daria Missori

Cecilia Bartoli da’ forfait alla recita del 20 ottobre 2022

e fa sentire la sua mancanza in scena

Per tutti i fan di Cecilia Bartoli grande delusione per non aver potuto assistere alla sua performance sul palco. Purtroppo una laringite l’ha costretta a rinunciare alla recita del 20 ottobre, e la potenza della sua voce e la sua presenza scenica non sono passate inosservate. Seconda recita al Teatro del Maggio Fiorentino di «Alcina», capolavoro barocco di Georg Friedrich Händel (mediata dal libretto di un’opera di Riccardo Broschi), mai rappresentato prima a Firenze. Lo ha portato al Maggio proprio l’assente Cecilia Bartoli, coi suoi Les Musiciens du Prince diretti dal maestro Gianluca Capuano: orchestra eccellente ed un ottimo cast tra cui è risaltato il controtenore Carlo Vistoli, voce potente e duttile, di grande estensione e agilità, nel difficile ruolo di Ruggiero.

A Marie Lys l’impervio compito di sostituire all’ultimo la diva Bartoli: la giovane soprano si è

dovuta scontrare con le aspettative deluse per il forfait della Bartoli ma alla fine è riuscita a

conquistare e convincere il pubblico.

Buone performance del contralto Kristina Hammarström (Bradamante/Ricciardo), del soprano Lucía Martín-Cartón (Morgana), e del tenore Petr Nekoranec (Oronte).

La regia di Damiano Michieletto, le scene di Paolo Fantin, le luci di Alessandro Carletti e i

costumi di Agostino Cavalca sono molto riuscite, e nella loro essenzialità immergono lo

spettatore in un mondo di specchi e di rimandi dove i personaggi intrappolati in un’illusione si rivelano in tutta la loro precarietà e fragilità. Bellissima la scena in cui Alcina, che sente

l’amore di Ruggiero scivolare via, mostra il suo vero volto segnato dalle rughe facendo

emergere la sua incapacità di accettare lo scorrere del tempo e delle cose.

Le rappresentazioni degli uomini imprigionati dall’incantesimo di Alcina dietro lo schermo

apparivano nella loro plasticità come un quadro del Pontormo e talvolta nella danza c’era un

certo elegante accostamento con Pina Baush.

Uno spettacolo ben riuscito che nell’insieme scorre nonostante la lunghezza dell’opera (4 orein tutto nonostante i tagli operati) e che si guadagna anche in questa seconda recita una lunga ovazione finale.

Repliche sabato 22 ottobre alle 18, lunedì 24 alle 19 (esaurita), mercoledì 26 alle 19.

Firenze, 21 ottobre 2022

Daria Missori