CONCERTI LIUTERIA TOSCANA

Concerti della liuteria toscana, tre serate

al Museo Orsanmichele di Firenze Mercoledì 26 ottobre 2022 – ore 21

Museo di Orsanmichele – via dell’Arte della Lana – Firenze

LEVIOSA QUARTET

Violini: Neri Nencini e Sarah Margrethe Lie

Viola: Niccolò Presentini

Violoncello: Martina Bellesi

Musiche di L.v. Beethoven, P.J. Tchaikovsky

Viola Paolo Sorgentone, Firenze 1988 Giovedì 27 e venerdì 28 ottobre 2022 – ore 21

Museo di Orsanmichele – via dell’Arte della Lana – Firenze

I SOLISTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Violino solista: concertatore Marco Lorenzini

Flauti: Angela Camerini, Cosimo Macchia

Clavicembalo: Mara Fanelli

Musiche di J.S. Bach

Violino: Massimo Nesi 2019



Continuano al Museo di Orsanmichele di Firenze i Concerti della Liuteria Toscana, festival dedicato ai maestri dell’arte liutaria di ieri e di oggi. Mercoledì 26 ottobre salirà sul palco il Leviosa Quartet. In programma il “Quartetto per archi n. 4 in do minore, op. 18 n. 4” di Ludwig van Beethoven e il “Quartetto per archi n. 3 in mi bemolle minore, op. 30” di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Nell’occasione il violista Niccolò Presentini suonerà uno strumento realizzato nel 1988 da Paolo Sorgentone, in cui il liutaio fiorentino riprende lo stile del suo maestro, Francesco Bissolotti.

Dei giorni nostri anche il violino che il musicista, docente e liutaio fiorentino Massimo Nesi affiderà a Marco Lorenzini, solista e maestro concertatore dei concerti dei Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina in programma giovedì 27 e venerdì 28 sempre al Museo di Orsanmichele. Musiche di Johann Sebastian Bach, tra cui il quarto e quinto Concerti Brandeburghese.

Inizio concerti ore 21. Biglietto 10 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita). Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225.

Il festival è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con il Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Opera di Santa Croce e Fondazione CR Firenze. Direzione artistica a cura del Maestro Giuseppe Lanzetta.