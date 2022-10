Il mercante di Venezia per la prima del Rossetti di Trieste

di William Shakespeare

traduzione Masolino D’Amico

con Franco Branciaroli

Piergiorgio Fasolo, Francesco Migliaccio

Emanuele Fortunati, Stefano Scandaletti, Lorenzo Guadalupi, Giulio Cancelli,

Valentina Violo, Dalila Reas, Mauro Malinverno, Mersila Sokoli

regia e adattamento di Paolo Valerio

scene di Marta Crisolini Malatesta

costumi di Stefano Nicolao

luci di Gigi Saccomandi

musiche Antonio Di Pofi

movimenti di scena Monica Codena

Si ringrazia per la collaborazione Laura Pelaschiar dell’Università degli Studi di Trieste

produzione

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Centro Teatrale Bresciano, Teatro de Gli

Incamminati

La stagione 2022-2023 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è stata inaugurata

martedì 11 ottobre con “Il mercante di Venezia” di William Shakespeare, resterà in

cartellone fino al 16 ottobre. La produzione, allestita e creata a Trieste, per la regia di

Paolo Valerio vede Franco Branciaroli nel ruolo dell’ebreo Shylok. La storia si dipana

attraverso un tumulto di intrecci e personaggi e il filo conduttore è l’astio che Shylok prova

per il mercante Antonio, figura del tutto opposta alla sua che presta denaro per interesse.

Il testo ancora attualissimo fa riflettere sui rapporti interreligiosi non del tutto risolti in cui

però l’amicizia e l’amore vincono sulle avversità. La produzione del Teatro Stabile del

Friuli Venezia Giulia ha messo in scena lo spettacolo con il Centro Teatrale Bresciano e il

Teatro de Gli Incamminati inaugurato quest’estate con un buon successo nell’ambito

dell’Estate Veronese al Festival Shakespeariano. Intensa la recitazione di Franco

Branciaroli, che tiene magistralmente la scena assieme ai suoi bravi e dinamici compagni

di palcoscenico. La regia di Paolo Valerio, che firma anche l’adattamento, spazia da

un’affascinante fotografia ad una leggiadra coreografia nel susseguirsi delle vicende

attraversate da inganni, odio, lealtà, sotterfugi, amori. Molto ben caratterizzati, i

personaggi ci addentrano nella storia di Antonio (Piergiorgio Fasolo), ricco mercante

veneziano che pur avendo impegnato i suoi beni in traffici rischiosi garantisce con la

propria persona per l’amico Bassanio (Stefano Scandaletti) che ha bisogno di tremila

ducati per raggiungere Belmonte, e cambiare il proprio destino. Antonio chiede denaro ad

usura a Shylock ebreo disprezzato e spesso maltrattato, il quale si vendica imponendogli

una spietata obbligazione: se la somma non gli sarà restituita, pretenderà una libbra della

carne di Antonio. Parallelamente altre vicende si svolgono a Belmonte, una sorta di

Arcadia dove la mano della nobile Porzia (Valentina Violo) è contesa da molti pretendenti

ma la otterrà in sposa – come desiderava il padre di lei – solo colui che risolverà un enigma

scegliendo bene fra tre scrigni. Bassanio raggiunge il luogo della sfida con l’aiuto di

Antonio, e, optando per lo scrigno più povero, vince.

A Venezia, invece, Jessica (Mersila Sokoli) la figlia di Shylock, tradisce il padre fuggendo

per unirsi a Lorenzo (Lorenzo Guadalupi) un cristiano, e porta con sé denaro e un anello

appartenuto alla madre. L’amore sboccia anche tra Graziano (Giulio Cancelli) – amico di

Bassanio e Nerissa (Dalila Reas), fidata cameriera di Porzia e qui si nota la differente

scrittura scenica di Shakespeare che declina i personaggi più popolari con un tono

maggiormente scherzoso ed ironico. Sulle nozze di queste coppie si addensano

parecchie nubi ma con molte peripezie ci sarà il lieto fine. Una commedia, questa, con toni

drammatici ed intensi dialoghi che regalano allo spettatore la grandezza e la magia del

teatro shakespeariano.

Giada Caliendo