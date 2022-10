La Cantata barocca nel FESTIVAL DEL MELOLOGO

Dopo la splendida apertura del 15 ottobre scorso, con la prima del Melologo ANTONIA POZZI, accolto con grande entusiasmo dal numeroso pubblico presente in sala, per il secondo appuntamento – previsto sempre in Pinacoteca il prossimo sabato 22 ottobre, ore 17, il Festival del Melologo rende omaggio alla Cantata barocca, forma alla quale il Melologo deve riconoscenza alla pari del poema sinfonico ottocentesco.

SABATO 22 OTTOBRE 2022, ore 17 – Como, Pinacoteca Civica

CASSANDRA – Musiche di Benedetto Marcello e Rossella Spinosa

Arianna Lanci, soprano e voce – Chiara Cattani, clavicembalo

Una voce femminile che dice il vero – lo urla, lo canta, lo sussurra – ma resta inascoltata. Una capacità divinatoria nata nel solco della maledizione di un dio non corrisposto. A Cassandra, profetessa non creduta, Benedetto Marcello dedica una delle sue monumentali cantate drammatiche, composta nel 1727 su testo poetico dell'abate e celebre librettista Antonio Conti (1677-1749). L'argomento mitologico si nutre del

riferimento costante alla fonte, l'Iliade nella traduzione di Anton Maria Salvini (1653-1729): lo stesso Conti ammette di avere spesso riportato fedelmente qualche verso di Omero quando “per la sua dolcezza e la sua leggiadria s’accomodava alla musica”. Il lavoro racconta attraverso la voce di Cassandra gli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi anni della Guerra di Troia. Il focus drammaturgico si sostanzia in un fitto alternarsi di recitativi ed ariosi che prendono il sopravvento sulle forme chiuse – rarissime le arie con il “da

capo”. La musica è severamente subordinata alla parola, tanto da essere quasi totalmente assente una parte strumentale autonoma. Il basso continuo sostiene una linea vocale molto impegnativa, le cui caratteristiche fondamentali si riconducono a un registro amplissimo, (basti pensare che nella cantata è presente anche un'aria in chiave di basso per la preghiera di Priamo), all'uso di cromatismi, note sincopate in funzione onomatopeica ed intervalli melodici di ardua esecuzione, nell'espressione di una vasta e rofonda gamma di affetti. Pur non essendo stata pubblicata durante la vita di Marcello, Cassandra fu tra le cantate più apprezzate del grande compositore veneziano, regolarmente eseguita fino a quarant’anni dopo la sua composizione. Per il pubblico moderno rappresenta una vera e propria rarità, un tuffo nel genio creativo dell’ultimo grande compositore del genere della cantata a Venezia.

L’Alessandra di Licofrone si presenta come un poema tragico in forma di melologo.

La protagonista è assente, ma presenti sono le sue parole: una fitta trama di enigmi, una parola profetica che a tratti assume i toni e le immagini dell'autentica poesia. Ci parla della guerra, ci parla della paura- e dell’avvertimento. Ci parla di una voce, di una rondine. Ci parla del canto- che quando è inascoltato sembra inutile. Ma forse il canto non è mai inutile? Il Festival presenta, quindi, anche in questo caso, una produzione esclusiva, con una nuova prima esecuzione assoluta.

Partners della manifestazione sono la Casa della Poesia di Monza, Edizioni Sconfinarte, CiaoComo, con il sostegno del Comune di Como. Il Festival del Melologo sarà, altresì, in sinergia con il Festival 5 Giornate di Milano XVII Edizione per la coproduzione DANTE PURGATORIO, presentata in prima assoluta a Como e replicata a Milano nel 2023 (18-22 marzo 2023).

Qui di seguito i prossimi appuntamenti:

SABATO 5 NOVEMBRE 2022, ore 17 – Como, Pinacoteca Civica

LA VOCE DELLE NUVOLE – Testi di Dante Alighieri – Musiche di autori contemporanei

Marco Pangallo, voce recitante – Paolo De Gaspari (clarinetto basso) e Eccetera Saxophone Duo Musiche di Nicola Campogrande, Paolo Rotili, Salvatore Passantino, Paolo Brignoli, Annachiara Gedda, Francesco Mariotti, Claudia Mura, Gaia Aloisi, Claudio Bianchi, Simone Cardini, Fabrizio Nastari, Graziano Riccardi, Matteo Tundo, Fabrizio Festa, Adriana Cioffi, Alessio Bernardini, Filippo Lepre, Alessandro Salandrini, Luca Tiberini, Paolo Catenaccio, Antonio Bellandi, Michele Sanna, Carla Rebora, Stefano Taglietti.

SABATO 12 NOVEMBRE 2022, ore 17 – Como, Pinacoteca Civica

PLATERO Y YO – Testi di Juan Ramón Jiménez – Musiche di Mario Castelnuovo Tedesco

Vanessa Gravina, voce recitante – Claudio Piastra, chitarra Testi di Juan Ramón Jiménez. Musiche di Mario Castelnuovo-Tedesco

SABATO 19 NOVEMBRE 2022, ore 17 – Como, Pinacoteca Civica

ZITTITA! – Testi di Monica Pelliccione – Musiche di Rossella Spinosa

Sonia Grandis, voce recitante – Rossella Spinosa, organo e clavicembalo

Testi di Monica Pelliccione. Adattamento testi e regia di Sonia Grandis. Musiche di Rossella Spinosa.

SABATO 26 NOVEMBRE 2022, ore 17 – Como, Pinacoteca Civica

Gilda, mia Gilda (per non dire Rigoletto)

Melologo per voce recitante e archi di Michele dall’Ongaro, su testo e drammaturgia di Vittorio Sermonti.

Giorgio Appollonia, voce recitante – New MADE Ensemble

Testi di Vittorio Sermonti. Musiche di Michele dall’Ongaro.

SABATO 3 DICEMBRE 2022, ore 17 – Como, Pinacoteca Civica

CARLO PORTA – Testi di Dante Alighieri e di Carlo Porta.

Musiche di autori contemporanei

Sonia Grandis, voce recitante – Eccetera Saxophone Duo

L’ingresso agli eventi è con biglietto di Euro 5,00.

