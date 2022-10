Una produzione OfmCompany scritta e diretta da Raffaele Lamorte

LE RAGAZZE DEL BASKET

OfmCompany, in collaborazione con Area Pro 2020 porta in scena una storia

ispirata alla squadra femminile del quartiere Vallette di Torino, allenata da Nino

Ferraro all’inizio degli anni ’70.

Sabato 15 ottobre ore 21

Il Mulino, Via Riva Po 9 – Piossasco (TO)

“Le Ragazze del Basket”, spettacolo ispirato alla vera storia della squadra di basket femminile allenata da Nino Ferraro all’inizio degli anni ’70, con testo e regia di Raffaele Lamorte per una produzione OfmCompany, in collaborazione con Area Pro2020 e Mulino ad Arte.

Vallette, Torino, inizio degli anni ‘68-‘70. Nel pieno boom economico del mercato dell’auto, che porta nel quartiere delle Vallette a Torino immigrati da ogni parte d’Italia, un gruppo di giovani ragazze, appena adolescenti, viene riunito in una squadra di basket. Un evento straordinario e unico, un momento di rivalsa sociale, un luogo di aggregazione che diventa speranza e stimolo per un intero quartiere, in un periodo in cui la contestazione giovanile e la guerra in Vietnam dettano il ritmo di giornate infuocate e protagoniste di grandi stravolgimenti sociali ed economici.

Le storie reali si intrecciano alla narrativa in un percorso di crescita, di coraggio, di amori e delusioni, accompagnando la squadra partita dopo partita, tra vittorie e sconfitte.

Fondamentale all’interno del percorso produttivo e artistico la commistione di sport e teatro, attraverso una multidisciplinarietà atta a valorizzare il territorio, lo sport giovanile e femminile.

Il cast è stato formato attraverso mesi di laboratori teatrali svolti dalla produzione in squadre di basket femminile under. Le giocatrici reali saranno affiancate da allieve e allievi attrici e attori di OfmCompany, per portare sul palco un cast giovanissimo e con diverse provenienze. Inoltre viene usata, come comparse e squadra avversaria della storia, l’intera squadra di basket femminile della città ospite dello spettacolo, per mettere in scena momenti di allenamento e di partite.

Il Testo e la Regia sono di Raffaele Lamorte, autore, regista, musicista e Presidente di

OfmCompany. Scrive e dirige spettacoli che ottengono riconoscimento di pubblico e critica, vincendo alcuni concorsi di narrativa e drammaturgia nazionali, esplorando sempre diverse sinergie tra teatro, narrativa, musica e movimento.

Assistente alla Regia è Chiara Moretto, formatasi presso SDM di Milano.

Direttore di Produzione è Nino Ferraro, che svolge anche ruolo di consulenza storica e produzione video.

