MOLIÈRE UANMENSCIÓ (O COME VOLETE VOI)

scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Falco

produzione Casa del Contemporaneo

Il 15 e 16 ottobre il debutto di Molière uanmensció (o come volete voi) di Fabrizio Falco al Teatro Civico 14

Sabato 15 (ore 20.00) e domenica 16 ottobre (ore 18.00) al Teatro Civico 14 (all’interno

di Spazio X – via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) debutta Molière uanmensció (o come

volete voi), scritto, diretto e interpretato da Fabrizio Falco e prodotto da Casa del

Contemporaneo. Lo spettacolo è un vero e proprio viaggio nella vita di Molière, che mette in scena il rapporto con i genitori, la scoperta del teatro, gli amori, i successi e i dispiaceri.

Attraverso la vita di uno dei più grandi autori e attori di tutti i tempi, Fabrizio Falco riflette sul nostro tempo, sulla condizione dell'artista oggi e sulla società in cui viviamo, con sarcasmo, ironia e un certo distacco, in pieno stile Molière.

Siciliano, dopo il diploma all’Accademia nazionale di arte drammatica di Roma, Fabrizio Falco a teatro è stato diretto da Mario Ferrero, Lorenzo Salveti, Massimiliano Farau, Walter Manfrè, Silvio Peroni, Francesco Saponaro, Andrea De Rosa, Roberto Andò, Valerio Binasco, Carlo Cecchi e Luca Ronconi. Nel 2012 vince il Premio Marcello Mastroianni nell’ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nel 2015 l’Ubu come Nuovo attore, attrice o performer (under 35). Dopo il successo del suo Il Misantropo, prodotto dal Teatro Biondo di Palermo nel 2021, Falco sceglie il Civico 14 per il debutto del suo Molière uanmensció (o come volete voi), nuova opera in cui torna a lavorare sui testi e sulla figura dell’autore francese.

