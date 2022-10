CONCERTO

Fabiola Tedesco violino – Martina Consonni pianoforte

Musiche di Ludwig van Beethoven Beethoven, Joaquín Turina, Richard Strauss

La stagione “Musica con le Ali” 2022 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia

prosegue con il secondo appuntamento autunnale, in programma giovedì 13 ottobre alle ore 18.

Il concerto vedrà protagoniste la violinista Fabiola Tedesco e la pianista Martina Consonni, due giovani musiciste di grande talento seguite da tempo con attenzione dedicata dall’Associazione Musica con le Ali. Fabiola Tedesco è considerata una delle più interessanti musiciste italiane della sua generazione; già risultata vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si esibisce con successo nelle più prestigiose sale europee ospite di alcuni tra i principali festival musicali, e proprio nelle Sale Apollinee del Teatro la Fenice ha ricevuto nel 2019 il Premio Daniele Gay. Martina Consonni fin dalla più tenera età è risultata vincitrice di ben oltre cinquanta primi premi assoluti in concorsi nazionali ed internazionali; le sue straordinarie doti musicali l’hanno già portata a esibirsi in un centinaio di recital tra Italia e Europa.

Ricco e variegato il programma, che si configura come un vero e proprio omaggio alla forma della sonata per violino e pianoforte, proponendo quella in sol maggiore op. 30 n. 3 di Ludwig van Beethoven, la n. 1 in re maggiore op. 51 di Joaquín Turina, ed infine quella in mi bemolle maggiore op. 18 di Richard Strauss.

Per favorire la partecipazione di ampie fasce di pubblico sono state ideate tariffe particolarmente contenute riservate agli studenti e ai residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia.

I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica.

Biglietteria online: www.teatrolafenice.it; www.events.veneziaunica.it

Biglietteria telefonica: Tel. 041 2722699

Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it

Prezzi dei biglietti: Sale Apollinee €20. Riduzioni: residenti e over 65 €16; studenti €10

Abbonamenti: tre concerti nelle Sale Apollinee €50; abbonamento sostenitore €170.

Associazione Musica con le Ali – E’ stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di

realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità. Di grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio – dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura – pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali.