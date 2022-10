Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci

By

L’artista per la collettività Il caso isolato di Territoria 4 col sostegno dell’Italian Council (X edizione 2021) A cura di Giacomo Zaganelli

Partendo da alcune domande fondamentali come la possibilità di definire nuovi paradigmi di scambio e condivisione tra arte, società e cittadinanza. Oppure su come può essere definito il ruolo sociale dell’artista analizzando la sua capacità di generare valore aggiunto e catalizzare risorse e interessi di soggetti esterni al settore, lavorando nei confronti di un interesse comune, Zaganelli invita il pubblico ad approfondire e investigare il potenziale offerto oggi dalla figura dell’artista che opera nei confronti della collettività.

INCONTRO PUBBLICO – Venerdì 14 ottobre 2022, ore 18 – ingresso libero

Liang Shaoji “8” in occasione della seconda edizione di Fán Huā Chinese Film Festival

Sarà presentata al museo la video-installazione dell’artista, maggiormente conosciuto per il suo uso del baco da seta sia come soggetto che come materiale della sua pratica e diventato un fenomeno unico nell’arte contemporanea cinese. L’ opera sarà visitabile fino al 30 ottobre.

In seguito, sarà proiettato “Legend of Deification” di Cheng Teng e Li Wei uno dei grandi trionfi del botteghino cinese del 2020 e successo della scorsa edizione. PROIEZIONE VIDEO-INSTALLAZIONE – Sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 17 – PROIEZIONE FILM – dalle ore 18

Centro Pecci Academy – Performance: arte in azione.

Secondo appuntamento della serie di incontri di avvicinamento all’arte contemporanea, incentrato sui temi della mostra Schema 50. Una galleria fra le neoavanguardie (1972-1994). Gli incontri sono ideati e condotti da Desdemona Ventroni, curatrice con Raul Dominguez e Stefano Pezzato della mostra. Ingresso a pagamento per ogni lezione, con diritto al biglietto gratuito per visitare le mostre in corso: € 5 singolo incontro – € 3 ridotto singolo incontro – SIMPOSIO – Domenica 16 ottobre 2022, ore 16

MOSTRE IN CORSO

MASSIMO BARTOLINI. Hagoromo A cura di Luca Cerizza con Elena Magnini fino all’8 gennaio 2023

La mostra presenta una nuova installazione – la più grande mai realizzata dall’artista – appositamente concepita per gli spazi del museo, una sorta di nuova spina dorsale che guida lo spettatore alla scoperta di opere appartenenti a momenti diversi della sua carriera.

SCHEMA 50 – Una galleria fra le neo-avanguardie (1972-1994) A cura di Stefano Pezzato con Raul Dominguez, Desdemona Ventroni e CID/Arti Visive – fino al 26 febbraio 2023

Una selezione di opere originali e documenti d’archivio per ricordare il 50° anniversario della Galleria Schema (1972 – 1994), originale spazio di ricerca delle neoavanguardie nazionali e internazionali a Firenze, nel centenario di nascita del suo fondatore, l’artista Alberto Moretti (Carmignano, Prato, 1922 – 2012).