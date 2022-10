Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, settimana corsara

Da lunedì 24 a sabato 29 ottobre, in occasione del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, propone una Settimana corsara di serate speciali in musica, racconti e proiezioni di film per omaggiare un artista che ha saputo rinnovare le lettere, il cinema e il teatro.

Si comincia lunedì 24 con Raccontare Pasolini: una Lettura e descrizione dei documenti relativi ai film La Ricotta (1963), Sopraluoghi in Palestina per Il Vangelo secondo Matteo (1964), Il Vangelo secondo Matteo (1964). Gli originali dei documenti, che vengono presentati e raccontati in una delle sue rare apparizioni pubbliche da Graziella Chiarcossi, cugina dello scrittore e poeta, provengono dallo studio di Pier Paolo Pasolini e ora costituiscono il Fondo Pasolini conservato presso l’Archivio contemporaneo A. Bonsanti del Gabinetto Vieusseux di Firenze. Avere la possibilità di entrare nella “officina” di un autore può essere per un giovane un’esperienza emozionante e in qualche modo unica. Partendo da questa convinzione e attingendo ai documenti originali di Pier Paolo Pasolini, si cercherà di costruire per immagini un percorso che attraverso l’analisi de La Ricotta (1963), Sopraluoghi in Palestina (1964), Il Vangelo secondo Matteo (1964), e la visione di una scelta di sequenze, racconti la storia dei tre film e del loro autore in anni cruciali non solo per lui ma anche per il nostro paese.

A seguire, martedì 25 Elisabetta Malantrucco, giornalista tra i più autorevoli conoscitori del repertorio di canzoni firmato da Pasolini, e Piero Fabrizi, musicista, produttore e docente della sezione Canzone, ne Le intermittenze del cuore – la canzone secondo Pier Paolo, tracceranno un percorso artistico e interpretativo tra i brani scritti da Pasolini che verranno riproposti durante la serata dai giovani artisti della sezione Canzone.

Mercoledì 26 e venerdì 28 saranno proiettati due film che raccontano la vita di Pier Paolo Pasolini poco prima della sua morte. Il primo è La macchinazione del regista e giornalista David Grieco, presente in sala per introdurre la visione al suo film, in cui si raccontano gli ultimi mesi di vita di Pasolini nell’estate del 1975, quando il poeta e regista sta lavorando alla produzione del film Salò o le 120 giornate di Sodoma e nel frattempo sta scrivendo quello che sarà il suo ultimo romanzo, Petrolio, e ne ipotizza le cause che hanno portato alla sua morte violenta. Il secondo film, Pasolini, introdotto in apertura dal suo regista Abel Ferrara, si concentra esclusivamente sulle ultime ore di vita dell’intellettuale. Pasolini è interpretato da Willem Dafoe e il ruolo di Ninetto Davoli è di Riccardo Scamarcio. Nel cast è presente anche lo stesso Davoli, nel ruolo di Eduardo De Filippo.

Un omaggio al grande scrittore e regista friulano è quello che, in chiusura, regalerà sabato 29 Ascanio Celestini insieme al critico teatrale e studioso Andrea Porcheddu. La loro Guida al museo Pasolini è (anche) la narrazione della genesi dello spettacolo teatrale di Celestini, nel quale, attraverso alcune testimonianze si compone un ipotetico museo dedicato a Pasolini e attraverso la sua storia personale si ripercorre la storia d’Italia di quegli anni: dal primo dopoguerra agli anni di piombo. Racconta Celestini: “Quando ho pensato a uno spettacolo su Pasolini sono partito dall’idea che la sua opera e la sua vita dovessero essere portate in teatro come oggetti che troviamo in un museo. Un patrimonio che deve essere tutelato e esposto affinché la comunità potesse conoscerlo e condividerlo”.

OFFICINA PASOLINI prossimi appuntamenti

24 – 29 ottobre

Settimana corsara

Lunedì 24 | ore 21.00

Raccontare Pasolini

incontro con Graziella Chiarcossi

Martedì 25 | ore 20.30

Le intermittenze del cuore

a cura di Elisabetta Malantrucco e Piero Fabrizi

con i giovani artisti della sezione Canzone

Mercoledì 26 | ore 20.30

La macchinazione

proiezione del film con introduzione del regista David Grieco

Venerdì 28 | ore 21.00

Pasolini

proiezione del film con introduzione del regista Abel Ferrara

Sabato 29 | ore 21.00

Guida al Museo Pasolini

con Ascanio Celestini e Andrea Porcheddu

~

Lunedì 31 | ore 19.00

Ogni cambiamento è un grande cambiamento

presentazione del libro di Nicolò Govoni alla presenza dell’autore

HUB Valmontone

Sabato 22 ottobre | ore 20.30

Note a palazzo

con Lorenzo Lepore e Marat (Marta Lucchesini)

~

Domenica 30 ottobre | ore 20.30

Prospettive a palazzo

Valentina Farinaccio incontra Elisa Casseri

