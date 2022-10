Un’attrice talentuosa che non lavora quasi più è ancora in attesa della telefonata che può svoltarle la carriera e la vita. Un giorno quella telefonata arriva davvero: in ballo, dopo il provino, il ruolo di Marion in una trasposizione di Psycho di Alfred Hitchcock a teatro. Comincia così un affascinante viaggio, una discesa nella psiche umana della donna che comincia a stratificare la realtà e la finzione senza possibilità di riuscire a distinguere l’una dall’alta. Questo è il contenuto di Psychodrama, inquietante e affascinante monologo di Matt Wilkinson interpretato da Valentina Virando diretta da Valerio Mieli, in scena al Teatro Belli di Roma (1° e 2 novembre, ore 21) nell’ambito della rassegna Trend, nuove frontiere della scena britannica curata da Rofoldo Di Giammarco. Nominato per l’Off Fest Award per il miglior teatro e due Off West End Awards, Psychodrama di Matt Wilkinson, scrittore, regista e doppiatore inglese, è un viaggio che indaga fra la vita reale della protagonista e il personaggio di Marion in Psycho: tutto comincia magicamente, ma pericolosamente a sovrapporsi: la protagonista si trova di fronte a tante, piccole coincidenze che finiscono per collegare la sua vita reale a quella del capolavoro di Hitchcock senza riuscire più a distinguere correttamente la realtà dalla finzione. Ma è la scena ad oltrepassare il limite o si tratta solo dell’immaginazione della protagonista pronta finalmente a diventare prima attrice della sua vita? Quel che è certo è che tutta la pièce si gioca su un confine labilissimo fra realtà e immaginazione e rievocazione delle atmosfere e del capolavoro di Hitchcock, fra motel, omicidi e Norman Bates fra le claustrofobiche tre pareti che circondano la protagonista e dove sono disegnate le scenografie con le proiezioni video di Giulio Cavallini che creano e distruggono il mondo intorno alla protagonista, il mondo come lei lo immagina. Un mondo circostante frutto della sua immaginazione in cui tutto sembra essere ormai del tutto irreversibile. Con il testo di Wilkinson ispirato a Hitchcock, Trend 2022 (in scena dal 20 ottobre al 18 dicembre) si conferma uno dei festival più solidi e interessanti della scena nazionale: arrivato alla XXI edizione, il festival curato da Rodolfo di Giammarco, è una realtà tutta italiana che porta in scena le migliori proposte dell’eterogenea drammaturgia inglese.

Fabiana Raponi