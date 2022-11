Grease – Teatro Brancaccio

di JIM JACOBS E WARREN CASEY

traduzione MICHELE RENZULLO | adattamento SAVERIO MARCONI

liriche italiane FRANCO TRAVAGLIO e MICHELE RENZULLO

scene GABRIELE MORESCHI | costumi CARLA ACCORAMBONI |

coreografie GILLIAN BRUCE

disegno luci VALERIO TIBERI | disegno luci associato FRANCESCO VIGNATI

disegno fonico ENRICO PORCELLI | supervisione musicale GIANLUCA STICOTTI

arrangiamenti e orchestrazioni RICCARDO DI PAOLA

regia associata MAURO SIMONE

con SIMONE SASSUDELLI Danny,

FRANCESCA CIAVAGLIA Sandy

GIORGIO CAMANDONA Kenickie

GEA ANDREOTTI/SILVIA RICCÒ Rizzo

AMERIGO VITIELLO Teen Angel/Vince Fontaine

e con ELENA NIERI Miss Lynch

regia Saverio Marconi

dal 17 al 20 novembre 2022

TEATRO BRANCACCIO

Sito ufficiale grease.musical.it

#greasemania su

Facebook @greaseilmusical e Instagram @compagniadellarancia

La GREASEMANIA è inarrestabile! In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey,

prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in 25 anni sui

palcoscenici di ogni Regione, è un fenomeno che si conferma ogni sera, con più di 1.800

repliche che sfiorano i 2.000.000 spettatori a teatro e, dopo il debutto lo scorso 25

settembre al Teatro Pergolesi di Jesi, nell’ambito della XXII edizione del Pergolesi Spontini

Festival, Grease è pronto a ripartire con un nuovo imperdibile tour che toccherà oltre 25

teatri in 10 regioni italiane fino ad aprile 2023, tra cui il Teatro Brancaccio di Roma.

Grease è una magia coloratissima e luminosa, una festa da condividere con amici e

famiglie senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma scatenarsi a ballare sulle note

della famosissima colonna sonora: un fenomeno “pop” che conquista tutti grazie a un

gruppo di giovani performer pieni di talento ed energia. Protagonisti Simone Sassudelli

nel ruolo di Danny Zuko e Francesca Ciavaglia in quello di Sandy, reso indimenticabile da

Olivia Newton-John, recentemente scomparsa; insieme a loro l’esplosivo Kenickie (Giorgio

Camandona), la ribelle e spigolosa Rizzo (Gea Andreotti/Silvia Riccò), Miss Lynch (Elena

Nieri), i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre e un

particolarissimo angelo rock.

Simone Sassudelli; classe 1995, si forma alla SDM – Scuola del Musical di Milano. Si

perfeziona negli Stati Uniti, dove frequenta alcune tra le migliori accademie teatrali e

lavora in importanti produzioni come West Side Story, Victor Victoria, The Producers,

Oliver. Per Francesca Ciavaglia, diplomata alla Bernstein School of Musical Theatre di

Bologna di Shawna Farrell, GREASE è stato il suo primo ruolo da protagonista.

GREASE Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha

dato il via alla musical-mania, un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale

ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni.

GREASE Il Musical si è una macchina da applausi e ha cambiato il modo di vivere

l’esperienza di andare a teatro; un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti

dell'adolescenza, oltre che a un'epoca – gli anni '50 – che oggi come allora rappresentano il

simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro. Si vedono tra il

pubblico scatenarsi insieme almeno tre generazioni, ognuna innamorata di GREASE per

un motivo differente: la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, i ricordi legati

al film campione di incassi del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John e alle

indimenticabili canzoni, l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi

ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine gonne a ruota.

TEATRO BRANCACCIO

Via Merulana, 244, 00185 Roma botteghino@teatrobrancaccio.it

giovedì-sabato h 20.45 / sabato h 16.00 / domenica h 17.00

prezzo biglietto da 55€ a 29€ – disponibili su www.teatrobrancaccio.it e www.ticketone.it