InStabile La forza di attrazione, rassegna di circo contemporaneo

Torna “La forza di attrazione”, la rassegna di circo contemporaneo curata da Instabile Chapiteau realizzata in collaborazione con Cirk Fantastik!, col progetto Fuoricentro, con il contributo di Fondazione CR Firenze e Casa SPA e con il progetto Circonnection, con il contributo del Ministero della Cultura.

Il calendario prende il via sabato 12 novembre (ore 21:15) e domenica 13 novembre ore 16:30 con lo spettacolo “Sogni in scatola” di e con Nanirossi: un inno alla fantasia in un mondo fatto di scotch, scatole e imballaggi raccontato con tecniche di manipolazione, mano a mano (acrobatica a partner) e clownerie. Ed è con questo sguardo che riusciranno ad immaginare realtà incredibili, trasportando il pubblico in un divertente viaggio surreale dove la fantasia è l’ingrediente principale di questo mix tra circo e teatro.

Venerdì 18 novembre (ore 21:30) è la volta di Tartufo Superdrama di e con Atf Players Company. La commedia tragica Tartuffe ou l’Imposteur di Molière, a lungo perseguitata per le sue sfrontate accuse nei confronti di un’umanità irrimediabilmente corrotta, rivela tutta la sua attualità nella versione diretta da Jon Kellam. Attraverso una straordinaria riscrittura del capolavoro seicentesco e grazie alle caratteristiche proprie dello stile Superdrama, il pubblico è catapultato tra i vizi e i difetti umani ed è sollecitato ad aprire gli occhi su una società in cui il male si cela dietro ingannevoli apparenze, indossando talvolta l’abito impeccabile di un santo. Adatto ad un pubblico di ragazzi e adulti.

“Ars bellica” di Alessandro Riccio è uno spettacolo pantomimato, trascinante, pieno di situazioni esilaranti e inaspettate. In programma venerdì 25 novembre (ore 21:15) racconta la storia di un giovane rampollo imberbe costretto dal severissimo padre a partire per le Crociate. Vista la sua totale inesperienza alle faccende della guerra, viene affidato ad un esperto scudiero dalla grande padronanza della battaglia: il suo corpo è la prova stessa delle prove che ha affrontato; con solo sette dita, coperto di cicatrici, senza un occhio, zoppo e malridotto, il suo aspetto contrasta con il molle pallore floscio del giovane. I due differiscono anche nel carattere: dedito alla battaglia l’uno, totalmente rapito dall’arte del disegno l’altro. Un lungo addestramento costringerà i due a conoscersi e a scontrarsi più volte.

Domenica 27 novembre è il turno di Rendez-Vous! della Compagnia Begherè. Uno spettacolo di teatro fisico e giocoleria andato in scena in Portogallo, Germania, Paesi Bassi e in Italia in festival di respiro internazionale, tra cui Asfaltart, Mirabilia, Torino Fringe Festival, Cirk Fantastik e vincitore del 1° Premio Ferrara Buskers Festival. Una commedia circense che colpisce con la sua delicatezza e conquista ogni pubblico utilizzando il linguaggio universale del corpo.

Tranquilli!!! – di e con Andrè Casaca – Teatro C’art, previsto per(ore 16:30), riflette un lato comico dell’essere umano che vive il quotidiano in modo frenetico, ma la sua necessità di sognare trasforma la sua frenesia in libertà, trasformando le sue giornate in uno spazio assurdo e magico. La sua vita sta nel corpo, ed è proprio il corpo ad esprimere questo linguaggio comico non verbale, caratteristico della ricerca della compagnia Teatro C’art.Un viaggio attraverso le risorse e i dolori della solitudine, nell’altalena degli stati emotivi e dei mondi interiori di una donna in attesa. Di cosa? Di lui? Di se stessa? Di un senso nuovo? È Piume – di e con Elena Burani, previsto per sabato 17 dicembre (ore 20.30) e domenica 18 dicembre (ore 18.00): una danza FragilComica tra assurdo e verità.

Giovedì 5 gennaio e venerdì 6 gennaio La forza di attrazione ospita Anime leggere – di e con DEKRU. Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco entrano in una scena vuota e col solo uso del corpo evocano gli scenari più fantasiosi. Un allegro circo, una gara olimpica, un misterioso mondo sottomarino e molto altro ancora. Sequenze tratte dalla quotidianità, fatta di tic comici e buffe situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra due statue viventi e poetici ritratti della natura. Scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante dell’ Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev, Anime leggere accompagna lo spettatore in un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale, con uno sguardo al contempo ironico e delicato. Premiati al Festival mondiale del circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa, vincitori del MQVE (More Quality Visual Theatre for Europe) Award.

Domenica 8 gennaio (16:30) è in programma Potpourri – di e con Ugo Sanchez jr. Uno spettacolo che rende omaggio ai grandi clown del passato e alla stupidità umana. Spesso davanti ai problemi della vita ci si intestardisce trovando soluzioni sempre più rocambolesche. Niente di più comico! Ecco quindi che Ugo. Sanchez Jr. mette in scena “Potpourri” per non prendersi mai troppo sul serio.