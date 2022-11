Istituto Comprensivo Pablo Neruda, i progetti per il bando Progetto Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022-2023

Un nuovo importante tassello si aggiunge alla ricca offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Pablo Neruda di Via Casal del Marmo, che prevede l’apertura delle scuole oltre l’orario delle lezioni con attività educative e formative per Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado nonché per gli Adulti Stranieri.

Sono solo tre le scuole che si sono aggiudicate il bando all’interno del Municipio XIV.

In particolare verranno attivati corsi di Recupero/Potenziamento, Teatro, Lettura per gli Alunni della Scuola Primaria; un corso di Cinema – Blog per gli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado; un corso di Italiano per Stranieri.

I corsi sono gratuiti, si svolgeranno a partire dal 21 novembre 2022 fino al 31 maggio 2023 in orario extracurricolare presso Via Casal del Marmo 212.

Il Progetto che l’Istituto metterà in atto, vuole dare la possibilità alle bambine e ai bambini di vivere in una società, nei confini del proprio quartiere, che assuma essa stessa un ruolo educativo e formativo. Coinvolgendo quindi i docenti degli ordini di scuola e le associazioni presenti sul territorio verranno attivati dei laboratori di supporto allo studio, un laboratorio per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri, un laboratorio teatrale e uno di cinematografia. Tutto ciò per dar modo ai ragazzi e alle ragazze di recuperare eventuali carenze ed esprimere le proprie emozioni.

È inoltre prevista la formazione di gruppi di lettura ed eventuali interviste con autori, per far riscoprire ai più giovani il piacere di leggere. Verranno organizzate tavole rotonde – aperte ai docenti e famiglie – con esperti, per discutere insieme circa argomenti quali bullismo, cyberbullismo e stereotipi di ogni genere.

Delle conferenze, propedeutiche all’attività teatrale e all’inclusione, verranno organizzate con i responsabili del Laboratorio Integrato Piero Gabrielli.

Si prevederanno inoltre momenti di coinvolgimento attraverso concerti, saggi musicali tenuti dai professori e dagli alunni della sezione musicale dell’istituto stesso.

Un’altra attività che caratterizzerà il progetto sarà la creazione di un’istallazione permanente a cura di tutte le classi di ogni singolo plesso.

Il progetto realizzato dall’Istituto Comprensivo Pablo Neruda, vuole:

• Favorire la nascita di una comunità educante e aprire il più possibile la scuola al territorio.

• Favorire la nascita di una rete di rapporti con le associazioni culturali e sportive, gli oratori, le istituzioni, che ruotano intorno alla scuola.

• Arginare e cercare di colmare la povertà educativa con attività di supporto allo studio, nei ragazzi più fragili.

• Usare i canali dell’arte, come il teatro e la musica, per educare i giovani alla bellezza e alla consapevolezza di sé stessi.

• Creare momenti di scambio e confronto su temi cogenti e riguardanti il benessere psicologico dei ragazzi e delle ragazze.

Per la realizzazione di tutte le attività sarà fondamentale il coinvolgimento delle associazioni, delle istituzioni culturali e sociali e dei Servizi del territorio.

Il progetto “Scuole Aperte il pomeriggio a.s. 2022-2023” è promosso da Roma Capitale – Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale – ed è volto a supportare le Scuole per la realizzazione di interventi diretti all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa, al supporto agli studenti e studentesse a rischio di insuccesso e dispersione scolastica e alle loro famiglie, alla creazione di momenti di incontro e di cittadinanza attiva, alla realizzazione di iniziative artistiche, nell’ottica di valorizzare le Scuole Aperte e partecipate come poli civici e culturali di comunità.

Questo il programma dettagliato delle attività:

Martedì:

Laboratorio di Teatro

in orario 16.35 – 18.35

Destinatari: Alunni delle Classi III, IV, V della Scuola Primaria

Mercoledì

Laboratorio di Lettura

in orario 16.35 – 18.35

Destinatari: Alunni delle Classi III, IV, V della Scuola Primaria

Laboratorio di Cinema-Blog

in orario 16.35 – 18.35

Destinatari: Alunni delle Classi I e II della Scuola Secondaria di I Grado.

Laboratorio di Italiano per Stranieri

in orario 17.00 – 18.30

(a partire da mercoledì 11.01.2023)

Destinatari: Adulti Stranieri

Giovedì

Laboratorio di Recupero/Potenziamento

in orario 16.35 – 18.35

Destinatari: Alunni delle Classi III, IV, V della Scuola Primaria.

Info: http://www.icpabloneruda.edu.it/index.php/pagine-singole/scuole-aperte-a-s-2022-2023