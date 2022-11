Musica al centro delle periferie con Roma Sinfonietta, omaggio a Nino Rota e Federico Fellini

È un omaggio a Nino Rota e Federico Fellini il concerto ad ingresso gratuito di lunedì 14 novembre alle 21 al teatro Tor Bella Monaca (via Bruno Cirino 5) per il progetto “Musica al centro delle periferie” di Roma Sinfonietta. Si ascolteranno le musiche scritte per Fellini da Nino Rota, che iniziò a collaborare con il grande regista fin dal suo primo film, Lo sceicco bianco del 1952. Da allora Fellini volle esclusivamente Rota per le musiche dei suoi film, fino a Prova d’orchestra del 1978: solo la morte di Rota nel 1979 poté interrompere questa simbiosi.

I film di Fellini non sarebbero gli stessi senza le colonne sonore di Rota, che contribuiscono a creare quelle atmosfere incantate, surreali, magiche e inafferrabili, che hanno reso necessario creare una nuova parola per definirle: felliniane. La collaborazione tra questi due geni del ‘900 resta un capitolo indimenticabile nella storia dei rapporti tra musica, la più antica delle arti, e il cinema, la decima musa. Sono in programma le musiche scritte da Nino Rota per Lo sceicco bianco, I Vitelloni, Le notti di Cabiria, Satyricon, I clown, Amarcord, La strada e 8 e 1/2.

E per finire un omaggio ad un altro grande regista, Francis Ford Coppola, con le indimenticabili musiche che Nino Rota scrisse per Il Padrino.

Suona l’Ensemble Roma Sinfonietta, formato da alcuni dei migliori strumentisti della scena musicale romana. Sul podio sarà Manfred Croci, violinista e direttore d’orchestra, che si è fatto conoscere e apprezzare non solo in Italia ma anche in Russia e altri paesi. Antonio Di Pofi ha curato gli adattamenti musicali.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Prenotazione al Teatro Tor Bella Monaca 06 2010579 – Info: 06 3236104

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.