Non c’è 2 senza 3 – Piccolo Teatro Comico di Torino

Venerdì 11 e sabato 12 novembre alle ore 21 presso il Piccolo Teatro Comico di

Torino, in via Mombarcaro, 99 sul palco lo spettacolo “Non c’è 2 senza 3”, per la

regia di Mauro Stante. Produzione: Campotheatro. Attori: Andrea Sacco, Alessandra

Botticelli, Mauro Stante.

Un malizioso e divertente ritratto della famiglia moderna, politicamente scorretta e proprio

per questo comica. Un nuovo modello di grande attualità in questo periodo.

Senza pregiudizi e con leggerezza si racconterà di due donne che vogliono avere un figlio,

e che per riuscirci hanno bisogno di un uomo. Un triangolo di intrighi, passioni e ricatti che

vede tre protagonisti, ognuno con un carattere più difficile dell’altro.

Tutto inizia quando Riccardo, uno spiantato assicuratore, decide di accettare l’invito a cena

a casa della sua ex fidanzata Ester. Purtroppo, quello che per lui doveva essere un

appassionante ritorno di fiamma verrà immancabilmente compromesso da una notizia

scioccante: Ester si è scoperta omosessuale e ora divide l’appartamento con la sua nuova

compagna, Ramona.

Ma non finisce qui: le due vogliono avere un figlio ed Ester pensa che, malgrado tutto,

Riccardo sia comunque il miglior padre sulla piazza! In ballo ci sono anche ventimila euro

che per uno indebitato fino al collo sono pur sempre una boccata d’ossigeno.

Una commedia divertentissima dal primo all’ultimo minuto con l’immancabile finale a

sorpresa.

Produttore esecutivo: Niko Ferrucci

Foto e Video: Carlo Allorio

Per info: Niko Ferrucci – 346 1009854

Campotheatro: 347 2211204

Mail: campotheatro@libero.it