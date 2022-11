Servo di scena apre la stagione del Teatro Duse di Bologna

Ideato l’anno scorso per celebrare i cento anni dalla nascita di Turi Ferro, Servo di

scena di Ronald Harwood inaugura la stagione del Teatro Duse di Bologna

riscuotendo ampi consensi. Ed è proprio Guglielmo Ferro, figlio del grande teatrante

siciliano (famoso per l’interpretazione del carismatico protagonista) a dirigere questo

adattamento della celebre commedia inglese del 1979. Per certi versi più attuale che

mai, la vicenda ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale. Durante una delle tante

repliche del Re Lear in un anonimo e polveroso teatro di provincia, un gruppo di

vecchi e se vogliamo improbabili attori non rinuncia ad andare in scena nonostante

fuori imperversino i bombardamenti.

Tutto ruota intorno alla figura del capriccioso e vanesio capocomico, il Sir (Geppy

Gleijeses) che, nonostante acciacchi e vuoti di memoria, si ostina a continuare le

repliche scatenando una serie di preoccupazioni e tensioni fra i membri della

compagnia. Al suo fianco (da ben sedici anni, come ribadisce ripetutamente) il fidato

e prodigo Norman (Maurizio Micheli), servo di scena ma anche (e forse soprattutto)

consigliere, suggeritore, segretario e amico. A fronteggiare la dirompente personalità

del Sir, Milady (Lucia Poli), prima attrice ma anche compagna/amante del

capocomico.

La lineare e semplice scenografia asseconda la dimensione meta teatrale del testo,

creando due livelli ben distinti: sopraelevato, il palcoscenico dove prende vita il

dramma shakespeariano, di cui vediamo il “backstage” con tanto di macchine del

vento e dei lampi, in basso invece l’alcova del primo attore, suo regno e rifugio, dove

si consuma la vera “tragedia”. Le condizioni di salute del Sir, già precarie e instabili,

si aggravano sempre di più fino al sopraggiungere dell’inevitabile morte lì, fra le

parrucche e gli amati oggetti di scena, fra le persone che più lo amano.

Servo di scena è un inno all’amore per il teatro, un omaggio al sacrificio delle tavole

di legno su cui tanti attori, soprattutto nelle epoche passate, hanno vissuto intere vite,

e non solo il lasso di tempo ben delimitato del tempo delle prove e della

rappresentazione vera e propria.

A Ferro il merito di un allestimento semplice, rivelatore e rispettoso del brillante

testo del drammaturgo inglese Harwood. A Maurizio Micheli il plauso più grande

per aver efficacemente reso il dualismo del personaggio di Norman, diviso fra la

dedizione assoluta per il Sir e l’abissale solitudine che da essa, irrimediabilmente,

deriva.

Erika Di Bennardo