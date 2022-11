Per la prima volta in assoluto su Roma, Gianpaolo Gambi arriva nella Capitale – al Teatro Parioli dal 16 al 20 novembre – portando con sé il suo show in assoluto più innovativo e contemporaneo di sempre: Volevo fare la showgirl, di Dario Baudini e Alessio Tagliento, regia di Gianpaolo Gambi e Dario Baudini.

Un’ora e mezza di puro divertimento in cui proverà ad affabulare il pubblico in sala raccontando del popolo italiano ormai terrorizzato dal “politicamente corretto” e che stancamente ripete come un mantra: “Ormai non si può dire più niente!”. Gianpaolo sfrutta al meglio le sue doti di istrione per comprendere, spiegare e ridere di temi quali le famiglie non tradizionali, il pensiero inclusivo, il “no gender” e l’argomento più spinoso di tutti: il padel.

Non mancheranno le emozioni, la musica, il canto ed il ballo, perché una brava showgirl deve sapere fare tutto…

Gianpaolo Gambi è uno showman italiano divenuto popolare grazie al programma d’intrattenimento quotidiano “Detto fatto” andato in onda per dieci anni su Raidue.

Napoletano, fin da giovanissimo studia danza, mimo e canto a completamento della recitazione e di una figura artistica poliedrica in grado di spaziare in tutti gli ambiti professionali.

Inizia col teatro, lavorando per oltre quindici anni con molte compagnie sia in Italia che all’estero e contemporaneamente si dedica ai film ed alle fiction tv.

Conduce, inoltre, diversi programmi televisivi per Disney Channel, Raidue, Raitre, Sky ed ItaliaUno.

Nel 2020 esce col suo primo romanzo “53 giorni” edito da Sperling & Kupfer.

