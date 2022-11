“TRAPPOLA PER TOPI” il capolavoro della Christie in scena a

Londra dal 1952 giunge al Rossetti di Trieste

Lo spettacolo tanto atteso giunge a Trieste e va in scena al Politeama Rossetti dal 10 al 13

novembre 2022. La regia di Giorgio Gallione, nella nuova traduzione di Edoardo Erba,

risulta dinamica e serrata, gli attori si muovono nello spazio con le loro caratterizzazioni ad

effetto. La scenografia affascina lo spettatore proiettandolo in una vecchia casa di

campagna inglese, vi è un dentro e un fuori diviso da una lunga vetrata dietro cui si scorge

la neve cadere. “Trappola per topi” è il secondo appuntamento della stagione di prosa del

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Questo capolavoro del giallo può essere definito

“uno spettacolo da record” in quanto è stato in scena a Londra per oltre 70 anni. Lodo

Guenzi è il protagonista dalla piercé. sulle tavole del palcoscenico si susseguono colpi di

scena e suspance dopo l’assassinio della Signora Boyle (interpretata dalla talentuosa

Maria Lauria che denota al personaggio la giusta saccenza e spigolosità) fino alla cattura

dell’assassino.

L’ambientazione è una grande e accogliente casa di campagna inglese trasformata in

locanda in cui i proprietari, due giovani sposi, sono in attesa dei loro primi ospiti.

Giungono dei personaggi eclettici, a partire da Christopher Wren, un giovanotto infantile,

poi il giudice Mrs Boyle ed il Maggiore Metcalf, poliziotto in pensione. Si aggiungono inoltre una donna d’affari – la signorina Casewell – ed il signor Paravicini. Potrebbe essere una tranquilla giornata d’apertura, se non ci si mettesse una bufera di neve che lascia la locanda completamente isolata. Anche il telefono non sarà utilizzabile, qualcuno ha tagliato i fili, solo la radio collega il cottage con il mondo esterno e riporta le notizie di un assassinio avvenuto a Londra: uno psicopatico ha ucciso un’anziana signora e non è stato ancora catturato. Fra i clienti ed i proprietari la tensione inizia a salire, ognuno degli ospiti sembra nascondere qualche scheletro nell’armadio. Per fortuna si fa strada nella neve un giovane detective di Scotland Yard, il sergente Trotter.

Giorgio Gallione parlando del suo lavoro di regia afferma « “Trappola per topi” ha un plot

ferreo ed incalzante, è impregnata di suspense ed ironia, ed è abitata da personaggi che

non sono mai solo silhouette o stereotipi di genere, ma creature bizzarre ed ambigue.

Credo che i personaggi di “Trappola” nascano ovviamente nella loro epoca, ma siano vivi

e rappresentabili oggi, perché i conflitti, le ferite esistenziali, i segreti che ognuno di loro

esplicita o nasconde sono quelli dell’uomo contemporaneo, dell’io diviso, della pazzia

inconsapevole». Uno spettacolo fresco, dinamico, accattivante. L’intramontabile testo di

Agatha Christie ottiene l’ennesimo plauso dalla platea triestina. Ritmo serrato, soprattutto

nelle fasi finali del giallo sostenuto da attori convincenti con una recitazione pregna di

caratterizzazioni. I personaggi tutti permeati sulle proprie vicende personali regalano al

pubblico brio e curiosità.

Giada Caliendo

di Agatha Christie

traduzione e adattamento di Edoardo Erba

regia di Giorgio Gallione

con

Mollie Ralston /Claudia Campagnola

Giles Ralston /Dario Merlini

Christopher Wren /Stefano Annoni

Signora Boyle/ Maria Lauria

Maggiore Metcalf /Andrea Nicolini

Signorina Casewel/ Lisa Lendaro

Signor Paravicini /Tommaso Cardarelli

Sergente Trotter/ Lodo Guenzi

scene Luigi Ferrigno

costumi Francesca Marsella

musiche Paolo Silvestri

luci Antonio Molinaro

produzione La Pirandelliana

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

