Trend, In fidelity di Rob Drummond

Va in scena dal 18 al 20 novembre (ore 21) al Teatro Belli di Roma, In fidelity – Infedeltà di Rob Drummond, nuovo appuntamento della rassegna Trend, rassegna dedicata alla nuova drammaturgia inglese a cura di Rodolfo Di Giammarco.

In fedeltà è un esperimento scenico giocoso in cui un performer/presentatore invita due persone single del pubblico – che non si devono conoscere tra loro – a costruire sul palco un primo appuntamento: un meccanismo che richiede la partecipazione e l’aiuto di tutti gli spettatori.

Con leggerezza, partendo dalla biografia di Darwin e dalle sue teorie scientifiche, per poi arrivare ai siti d’incontro web, l’autore attraverso la continua interazione del performer con la platea si interroga sull’amore.

È possibile non tradire mai?

La fedeltà, la monogamia, è solo una strategia per garantire la sopravvivenza della specie?

Si può mentire per amore?

La scienza ci può essere d’aiuto o dobbiamo imparare ad accettare il mistero?

Un game-show dal tocco leggero in cui due veri single del pubblico vivranno realmente un appuntamento al buio.

Vedremo sbocciare il vero amore sul palco? Cos’è per voi l’amore?

Un lavoro dal tocco leggero e empatico in cui tutti gli spettatori sono attivamente coinvolti. Qualunque cosa accada non sarà mai una serata noiosa.

Regaliamoci la possibilità di innamorarci, a teatro.

Rob Drummond

Pluripremiato drammaturgo e interprete che ha lavorato con i più prestigiosi teatri del Regno Unito. È artista associato al Traverse Theatre e il suo lavoro ad ampio raggio include The Majority (National Theatre); il pluripremiato Bullet Catch (The Arches), che ha goduto di un lungo tour mondiale; Quiz Show (The Traverse) vincitore del premio CATS; due opere teatrali vincitrici del premio CATS per un pubblico giovane, Mr Write (Teatro Nazionale di Scozia) e Uncanny Valley (Borderline Theatre e Festival Internazionale della Scienza di Edimburgo); spettacolo di appuntamenti In Fidelity (HighTide), in cui Rob ha aiutato i membri del pubblico a trovare l’amore dal vivo sul palco e Flesh (National Theatre Connections), oltre a sei spettacoli per A Play a Pie and a Pint a Glasgow. Rob ha già scritto la prima versione teatrale in assoluto dell’amato fumetto scozzese The Broons (Selladoor, tour scozzese). Rob è attualmente incaricato di The National Theatre of Scotland, The Traverse, Kiln Theatre, The Royal Shakespeare Company, The Roald Dahl Story Company, A Play a Pie and a Pint e Birds of Paradise.

IN FIDELITY

In fedeltà

di Rob Drummond

ideazione, regia e interpretazione Roberto Rustioni

assistente alla regia e alla drammaturgia Chiara Murru

video Corrado Podda

disegno luci Loic Hamelin

tecnica e fonica Giorgia Mascia

traduzione Chiara Fioravanti con la supervisione di Roberta Arrigoni

produzione Sardegna Teatro

residenza artistica Olinda/TeatroLaCucina