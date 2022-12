Auditorium della Conciliazione, A Christmas Carol Musical

Sold out per magico musical di Natale liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens

Tutta la magia e lo spirito del Natale in A Christmas Carol Musical, l’entusiasmante musical tratto dall’omonimo racconto – Canto di Natale di Charles Dickens del 1843 che ha registrato il sold out anche le date romane all’Auditorium Conciliazione di Roma.

Al quinto anno di repliche e dopo 70.000 spettatori conquistati, la Compagnia Bit torna in scena con il musical natalizio per eccellenza scritto e diretto da Melina Pellicano: un musical travolgente ed emozionante che porta il scena il celeberrimo racconto di Dickens e strizza l’occhio alla pregevole e indimenticabile trasposizione cinematografica di Robert Zemeckis.

Il successo dello spettacolo, che entusiasma grandi e piccini, sta nella grandiosità dell’allestimento con gli effetti speciali, la bellezza delle scenografia di Alessandro Marrazzo (con numerosi cambi di scena) e i curatissimi costumi firmati da Marco Biesta (otre 150) che portano subito gli spettatori nella Londra dell’Ottocento. La storia senza tempo è intramontabile e racconta del vecchio e avido Scrooge e della sua redenzione la notte della vigilia di Natale, complice la visita dei tra fantasmi, del passato, del presente e del futuro. Il tutto riproposto in un riuscitissimo musical dove prosa e musica di alternano alla perfezione.

Tanta speranza e buoni sentimenti, altruismo e amore verso il prossimo rivivono in un musical emozionante per tutta la famiglia, una fiaba che non passa mai di moda che insegna che non è mai tardi per diventare una persona migliore. Melina resta molto aderente alla storia di Dickens recuperandone lo spirito natalizio e affidando l’apertura al piccolo Tim che mostra al publico la storia secondo il punto di vista di un bambino: la struttura drammaturgica è di per sé molto teatrale e nonostante qualche piccole libertà, tutto è molto fedele al racconto di Dickens.

Riconoscere la bellezza e i buoni sentimenti di Canto di Natale è rassicurante in un allestimento della Compagnia Bit, fra le più importanti a livello nazionale, che si dimostra sempre all’insegna della professionalità, perfettamente volto a esaltare il musical come prodotto italiano. In scena anche gli studenti della scuola Casa Bit, tenuta dalla Compagnia, accanto a professionisti del settore che recitano, cantano e ballano. Fra tutti spicca il bravissimo Fabrizio Rizzolo nel ruolo di Ebenezer Scrooge, bravo anche nel delineare le sfumature psicologiche del suo personaggio rendendo pienamente la sua redenzione. Uno spettacolo da vedere con tutta la famiglia che lascia riscoprire lo spirito del Natale lasciando il cuore più leggero e l’animo più sereno.

Dopo Roma, il tour prosegue in tutta Italia toccando Milano, Genova, Bologna.

Fabiana Raponi