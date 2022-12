GIACOMO PUCCINI TRA CANTO LIRICO, JAZZ E TEATRO

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE AL CINEMA TEATRO ASTRA DI BELLARIA IGEA-MARINA

CLASSICO E CONTEMPORANEO SI UNISCONO

PER UN SINGOLARE RITRATTO D’AUTORE

Bellaria Igea-Marina, 19 dicembre 2022 – Teatro, canto lirico e jazz: tre diversi linguaggi artistici per un unico spettacolo concerto che celebra un grande compositore.

Giovedì 22 dicembre (ore 21) al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina va in scena Puccini in Jazz,un particolare ritratto d’autore che ripercorre le tappe della vita e dell’opera dell’artista che ha “regalato” al mondo capolavori (e figure femminili) straordinari, come La Boheme, la Tosca, Madame Butterfly, tra le più celebri composizioni del repertorio operistico internazionale. Puccini in Jazz sarà un’occasione unica per entrare nell’anima di questo grande personaggio, attraverso le sue arie più famose che saranno eseguite non solo secondo il canone operistico classico (voce soprano e pianoforte) ma anche rilette in chiave jazz da un quartetto di musicisti e inoltre raccontate e discusse.

Sarà dunque una serata di musica e di approfondimento con protagonisti la soprano Monica

Boschetti, accompagnata al pianoforte da Giorgia Borgacci, mentre per la “versione” jazz saranno all’opera Alessandro Scala (sax tenore e soprano), Gabriele Zanchini al pianoforte, Mauro Mussoni al contrabbasso e Manuel Giovannetti alla batteria. Il racconto degli aneddoti di vita dell’artista sarà affidato alla voce narrante di Barbara Sirotti. Prossimo appuntamento del Cinema Teatro Astra domenica 8 gennaio ore 21.00 con Chiara Francini

“una ragazza come io”

Biglietti in vendita sul circuito www.liveticket.it : Intero €15.00, Ridotto €12.00

Tutto il programma su www.teatroastrabim.it – info@teatroastrabim.it – tel. 39 351 53 65 686 FB: Cinema Teatro Astra BIM – IG: cinemateatroastra_bellaria