Lo Schiaccianoci – Rudolf Nureyev

Non è Natale senza Lo Schiaccianoci, classica fiaba rappresentata dai corpi di ballo di tutto il mondo durante le festività. Non è da meno il Teatro alla Scala, che apre la nuova stagione

con la versione di Rudolf Nureyev, dopo 16 anni dall’ultima messa in scena e a celebrazione

del grande coreografo, di cui nel 2023 ricorre il trentesimo anniversario dalla scomparsa.

Nureyev si accinse a rivisitare il titolo di Petipa – Ivanov nel 1967 reinterpretandolo a modo

suo, tenendo ben poco delle danze originarie e dando vita a un’opera totalmente nuova di

stampo accademico – teatrale. Fin dal primo atto, infatti, si può notare l’attenzione ai

momenti d’insieme, dei veri e propri quadri curati nei minimi dettagli e arricchiti da

un’ironia che strappa il sorriso sulle labbra più di altre rivisitazioni – si pensi alle danze dei

bambini, dove non mancano dispetti e parapiglie, o alle gag dei due traballanti nonnini.

Come in ogni titolo del ‘tartaro volante’, ruolo centrale è sicuramente quello maschile del

principe Schiaccianoci, a cui viene conferito una sorta di lato oscuro, essendo infatti

presentato dallo stesso interprete di Drosselmeyer – ambiguo tutore della giovane Clara.

Anche di quest’ultima viene presentato un duplice aspetto, nel suo percorso da bimba con

uno schiaccianoci giocattolo tra le mani ad adolescente tra le braccia di un giovane principe.

Uno Schiaccianoci, dunque, psicologico, che indubbiamente colpisce anche, e soprattutto,

per la difficoltà della danza.

Dal punto di vista tecnico, infatti, questa versione non è di facile esecuzione: anche un

occhio poco esperto può riconoscere e apprezzare la complessità della danza, ricca di

passaggi altamente complessi che mettono alla prova anche i migliori interpreti.

Venendo ai cast scaligeri, abbiamo assistito alla recita del 21 dicembre con il debutto di

Claudio Coviello e Agnese di Clemente nei ruoli principali. Entrambi offrono una buona

interpretazione, nonostante qualche imprecisione nei tecnicismi più complessi – inevitabile,

ad onor del vero, considerando la difficoltà dello stile di Nureyev. Imprecisioni che vengono

assolutamente annullate dalla bellezza della partnership dei tre passi a due che

contraddistinguono il titolo e, come spiega Marinella Guatterini nel programma di sala,

dispiegano anche il processo evolutivo di Clara da bimba ad adolescente.

La prima partnership, ad inizio del sogno, presenta una Clara bambina e si configura come

una danza parallela dei due interpreti, che si sfiorano a stento ma che si avvicinano

progressivamente nel duetto centrale fino ad incontrarsi pienamente nel Grand Pas de Deux

finale, quando Clara conclude il suo percorso evolutivo, in un tripudio di prese e virtuosismi

di coppia.

Note di merito anche per il corpo di ballo, ammirevole sia nelle danze d’insieme del primo

atto, tra cui colpisce la magia e suggestione del valzer dei fiocchi di neve, che nei quadri di

carattere del secondo. Presenza importante anche quella degli allievi dell’Accademia

scaligera, che contribuisce alla produzione sia con la scuola di ballo che con il coro di voci

bianche.

Scene e costumi di Nicolas Georgiadis accompagnano la produzione. Rispetto al tripudio di

colori proprio di altre versioni – si pensi a quella di Balanchine – toni più cupi e austeri

contribuiscono ad accentuare il lato psicologico/analitico del titolo di Nureyev,

ulteriormente enfatizzato dal guizzo della bacchetta di Valery Ovsyanikov nella pienezza

delle note di Tchaikovsky.

Applausi meritati e repliche in scena fino all’11 gennaio.